Una terrible esclavitud

29 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

29 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Hago referencia a su editorial ‘Unidad contra un cruel delito’ (28/8/2017). Felicitaciones y agradecimientos a la Fiscalía, a Migración Colombia y a la Policía por los buenos resultados que se registran en la lucha contra la trata de personas, delito de bellaquería desmesurada; y a usted, señor director, por ese despliegue que le viene dando al tema. Hay que acabar con esas bandas salidas del mismo infierno.



- Toribio Araújo Segovia

Señor Director:



La trata de personas es uno de los delitos más cobardes, como lo señala su editorial. Lo que padecen muchas de esas mujeres incautas, casi adolescentes, es un secuestro. Porque los desalmados traficantes de ilusiones les quitan los papeles, las encierran y solo les permiten ir a cumplir con el trabajo sexual forzado. No las dejan llamar, las mantienen amenazadas, intimidadas. Las historias que se cuentan son dolorosas. Solo queda la esperanza en las autoridades, en las policías, en campañas y, Dios quiera, en oportunidades de futuro locales. Que no quede en un escándalo de pocos días, por favor. Es vital que se siga trabajando por el rescate de esas personas esclavizadas, y para que no ocurra más.



- Lucila González de M.

Bogotá

Problemas sin solución

Señor Director:



A la Administración Distrital le ha quedado grande el tema de los indigentes en TransMilenio. No solo intimidan, también agreden a los usuarios. Tampoco han podido con el manejo de los vendedores ambulantes en el sistema, que incrementan de forma dramática la inseguridad de los pasajeros. Y qué decir de los SITP provisionales, que no solo son chimeneas andantes, sino que cometen toda clase de infracciones... ¿y la policía de Tránsito? En seguridad ciudadana nos sentimos acorralados e indefensos. Es una lucha que libra la Administración no solamente contra los delincuentes, sino contra las demás autoridades, como es la justicia. Porque nadie entiende cómo un delincuente con más de cuarenta entradas o detenciones sigue como si nada. Todo se resume a que la ciudad definitivamente estaba descuadernada. Entonces, es mucho lo que hay por hacer.



- Gerardo Prada Ahumada

Mejor comida que armas

Señor Director:



Se ve que no saben nada de estrategia militar el Presidente de Venezuela y sus asesores. A quién se le ocurre armar a adultos mayores, como se ha dicho en diferentes diarios. Estas personas, a la larga, van a terminar matando a sus propios hermanos. Cualquier persona le podría comentar que si Estados Unidos invadiera Venezuela, no lo haría con soldados armados con fusiles pasados de moda, lo haría con armas altamente sofisticadas que ni siquiera el ruido lo sentiría el señor Maduro. Ahora, lo que sí está haciendo es dejar sin comida a los venezolanos con estas demostraciones de poder. Las pocas reservas de comida debería guardarlas para alimentar a la gente, que no sabe de guerras.



-Gabriel Vanegas

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com