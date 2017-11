Una decisión trascendental

Señor Director:

La decisión de la Corte Constitucional es trascendental. Es la vía libre a la justicia especial para la paz

Esto quiere decir que se han hecho las cosas bien; que, aunque hay reparos y uno no quisiera que quienes causaron tanto daño gocen de ciertos privilegios, estos deben también cumplir con una obligación sagrada de reparar, de decir la verdad, de no volver a cometer delitos y cumplir con algunas normas que lleven a cierta justicia, así no sea en cárcel efectiva.Si no, van a la justicia ordinaria. Eso entiende el simple ciudadano.



Que se cumpla, y que no olvide el Gobierno que no puede dejar que las disidencias se crezcan, pues nuestro sacrificio sería en vano.



Y que se combata a las bandas, que son capos de la droga. Solo así habrá paz.



- Lucila González de M.

Señor Director:

Con el aval otorgado por la Corte Constitucional –en ejemplar ejercicio de sus funciones– a la justicia especial para la paz (JEP), queda el balón en la cancha del Congreso para que lo manejen no como una papa caliente, sino con oportuna y honesta revisión final, sin más dilaciones, de los puntos aún faltantes. Pueda ser, como lo dijo el presidente del Congreso de la República, que no les falle a las víctimas, que ya hicieron también su parte y sacrificio de perdonar a sus victimarios y solo esperan que los senadores le den el aval final al proceso para legalizar la restitución de bienes por las Farc, ya acordada, al sinnúmero de damnificados que dejó el conflicto armado en Colombia.



- Rafael Antonio Córdoba Ardila

Bogotá

La costosa consulta

Señor Director:

Es inadmisible que el erario sufrague los cuarenta mil millones de pesos que cuesta la consulta liberal. Las encuestas no les otorgan a los candidatos participantes más de tres por ciento de opción. Con las necesidades verdaderamente apremiantes de nuestra querida patria, ¿no hay una voz con el poder y la sindéresis, por si no la tienen los precandidatos, para detener semejante estropicio?



- Daniel Espinosa Cuéllar

El humor de Caro

Señor Director:

Hace cien años se inauguró en Bogotá la estatua sedente de don Miguel Antonio Caro, antiguo presidente de la República que, no obstante el alto cargo que desempeñó, dictaba clases de gramática; y cuando un estudiante bromista le preguntó: “Profesor, ¿qué diferencia hay entre estar dormido y estar durmiendo?”, este le contestó con fino humor: “La misma que hay entre estar jodido y estar jodiendo”.



- Miguel Roberto Forero García

