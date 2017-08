Un pulmón menos

27 de agosto 2017 , 01:25 a.m.

27 de agosto 2017 , 01:25 a.m.

Señor Director:



El nuevo proyecto de vivienda que se hará en predios de la fábrica Bavaria, ubicado sobre la avenida Boyacá, en donde el Distrito tiene una participación solo del 5 por ciento, los habitantes del sector gozan de 78 hectáreas de bosque, que se utilizarán para la construcción de aproximadamente 13.000 viviendas de interés social de estratos 3 y 4, con colegios, vías, puentes y demás.

No estoy en contra de la renovación urbana de Bogotá, si tenemos en cuenta el gran déficit habitacional que existe actualmente, pero no todo espacio puede ser convertido en selva de ladrillo y cemento, más en un sector que se destaca por su alta contaminación, debido al alto tráfico vehicular. La ciudad se está quedando sin oxígeno, y qué mejor que este sitio hubiese sido utilizado para un proyecto público privado, similar al Jardín Botánico, que le ofrezca a Bogotá otro sitio de recreación y naturaleza limpia que mejore el medioambiente, responsable en gran medida de los problemas respiratorios crónicos que sufren sus habitantes. Pero primero está la rentabilidad de la inversión privada en este proyecto, que se realizará con una fuerte oposición de la ciudadanía.



Jorge E. Prieto C.

Bogotá

Abandono de los animales

Señor Director:



Miles de perritos rondan las calles de Bogotá, y todos, como ciudadanos, tenemos en nuestras manos el poder de cambiar la pesadilla que viven a diario estos caninos. ¿De qué manera? Cuidando de ellos, dándoles alimento y, lo más importante, respetándoles la vida al cederles el paso en las avenidas. Además de eso, en este momento existen diferentes entidades, fundaciones y demás que les brindan una ayuda. Pero, como siempre he recalcado, la unión hace la fuerza; entonces, ayudemos donando alimentos, reuniendo tapitas o brindándoles una ayuda directa llevándolos al veterinario, adoptándolos o buscándoles un hogar. El hecho es no ser indiferentes ante esta problemática social, que nos atañe a todos.



Angie Daniela Cerquera A.

Bogotá

La naturaleza, sin reparación

Señor Director:



Qué poca memoria, qué olvido tan desafortunado. No quedó contemplado en lo acordado con las Farc cómo iban a contribuir a la reparación del daño tantas veces efectuado contra la naturaleza, cuando procedían a hacer las voladuras de oleoductos. Es un daño profundo y que toma largo tiempo en ser reparado. Todos los negociadores pasaron de agache a tan inmenso ataque al medioambiente. Y tal parece que este hecho pasará desapercibido, sin que a nadie le interese. Lamentable contemplar cómo se olvidan de rápido los funestos estragos realizados por la guerrilla colombiana, hoy desmovilizada y rumbo al poder.



Luis I. Grillo



Escríbanos a: opinion@eltiempo.com