Un nuevo astro del ciclismo

Señor Director:

En medio de tanta violencia y corrupción, alegra ver que nuestro ciclismo crece y se fortalece con el ‘nacimiento’ de nuevos grandes ciclistas, como es el caso de Egan Bernal, vencedor en la carrera ciclística Colombia Oro y Paz, categoría 2.1 de la UCI. Muy merecido resaltar a Bernal, quien venció en franca lid a ciclistas de la talla de Nairo Quintana, Urán y Henao; corredor de tan solo 21 años, nacido en Zipaquirá y ya ganador también de un Tour de l’Avenir. Es un nuevo astro que nace del semillero de ciclistas con que cuenta hoy Colombia, quien desde ya se proyecta como una de las futuras glorias de este deporte y de quien esperamos otros grandes triunfos, no solo en el ámbito nacional sino también internacional.



- Rafael Antonio Córdoba Ardila

¿Habrá crimen peor?

Señor Director:

Hace unos días vi que en Medellín le fue incautada a una banda un cargamento de un millón de chupetas y otros dulces contaminados con ácido lisérgico, con el propósito de crearles adicción a niños y adolescentes. ¿Habrá crimen peor? ¿Habrá perversión más miserable cuando atentan contra la integridad, el futuro de un niño y contra la tranquilidad familiar? ¿Cuando buscan destruirles la vida? Esto demuestra lo desalmados que son los traficantes. Por eso, la ley no puede ser benévola. Los jueces deben obrar con mano dura, pensando en el alcance del delito, en la sociedad. Y los padres debemos acompañar y cuidar a nuestros hijos en todo momento, pues la soledad de ellos es cómplice de los criminales.



- Lucila González de M.

Que no posen de víctimas

Señor Director:

El rechazo a la Farc es una demostración más del No. Que no vengan ahora a posar de víctimas los integrantes de este grupo, y que tampoco insulten la inteligencia de los colombianos advirtiendo que “cierto grupo político”, que supuestamente no quiere la paz, está detrás de tales manifestaciones de aversión. Esa mayoría consideró que sin justicia no habrá paz. Cuántas veces la población tuvo que sufrir consecuencias de actos irracionales de estos individuos, como para que ahora pretendan pasearse por Colombia como si fueran próceres de la patria. Los colombianos tenemos memoria y, aunque no se justifica la violencia, también existe el derecho a la liberación de emociones largamente reprimidas.



- Dalia Monroy

Víctimas sin justicia

Señor Director:

‘Hay 984 denuncias por hurto cada día en el país’, titula en primera página EL TIEMPO este lunes. Y sin justicia, la cifra aumentará exponencialmente.

¿De qué sirven más policías y una Fuerza Pública y una Fiscalía eficientes, consagradas y sacrificadas, si la justicia sigue favoreciendo a los delincuentes y priorizando los derechos de los victimarios? Hoy, lo que más le hace daño al país y degrada nuestra sociedad son la ineficiencia y la corrupción de la justicia. La nación sigue clamando su urgente depuración y reforma estructural. Nuestra Fuerza Pública y la Fiscalía no pueden seguir convertidas en rey de burlas de los delincuentes y corruptos.



- Luis Iván Perdomo Cerquera

Bogotá

