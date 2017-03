Un día por Siria

Señor Director:



Lo que está pasando en Siria es una tragedia que atropella el Derecho Internacional Humanitario y debe dolernos a todos en el mundo. Van 320.000 muertos en seis años. Y entre ellos, más de 600 niños, más los millones de desplazados, las violaciones, las mutilaciones y demás horrores. En todos los países deberíamos establecer un día al mes para manifestarnos. Y deberíamos recibir a algunas de esas familias desplazadas. Qué dolor. Hay que pasar de la indignación a la acción en este mundo tan tecnológico.



Lucila González de M.

Palo porque bogas...

Señor Director:



Con relación a las ejecutorias y la despedida de Vargas Lleras como vicepresidente, he leído muchas críticas, a mi modo de ver injustificadas. Se habla de que empleó sus posiciones en el Gobierno para hacer campaña política con los dineros públicos, pero omiten mencionar las realizaciones que hizo en favor de los menos favorecidos. Si no hubiese hecho nada, estarían criticándolo por ser un burócrata corbatudo. Entonces, ¿cómo debe actuar un funcionario? Si hace, malo y si no hace, también. ¿Que se esmeró en hacer obras teniendo como propósito la presidencia? Me parece que es válido mientras lo haya hecho honestamente, como parece ser su caso. Veo injustas las críticas y engañosa la omisión del reconocimiento a su excelente desempeño en favor del país y de muchos colombianos.



Eduardo Lozano Torres

Donar vida

Señor Director:



La donación de órganos ha sido un tema de gran polémica a lo largo de los años, y actualmente ha tomado fuerza con la entrada en vigencia de la ley obligatoria.



Aunque existen dos fuertes y respetables posiciones frente a esta situación, es necesario tener mayor conciencia de los múltiples beneficios que obtienen las personas al encontrar un donante, pues consiguen de esta forma prolongar su vida y disfrutar de ella dignamente. Por esto es fundamental realizar una invitación a la comunidad para que participe en dicha medida y tenga presente que aunque una persona fallezca, ese no es su fin, pues va a seguir viviendo en aquellos a los cuales regaló un día más de vida con su generosidad.



Katherine Ospina Muñoz

Llantas para el pare

Señor Director:



Es frecuente escuchar de esquinas donde se repiten los accidentes de tránsito por no hacer caso a los avisos de pare. Una solución muy fácil a lo anterior es pegar en el suelo el círculo exterior de llantas de camión, con lo cual los distraídos o irresponsables se ven obligados a hacer el pare. Lo que sigue es la vigilancia de los organismos de control para que propuestas como estas no terminen en contratos millonarios, pues las llantas sobran y fijarlas al piso no implica mayores costos.



Fidel Vanegas Cantor



