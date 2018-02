Un día muy triste

16 de febrero 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Qué dolor la muerte de 17 estudiantes y profesores en Parkland, Florida, a manos de un joven de 19 años. ¿Cuándo van a prohibir la venta de armas de largo alcance en Estados Unidos? Son muchas las víctimas. ¿Y cuándo se van a atender las alertas, al menos en ciudades que se creen avanzadas? Todo esto es un horror, cada vez más frecuente. Es también una vergüenza para EE. UU. Qué día más triste el de San Valentín para ellos, para las familias y para el mundo entero. El control de las armas es un clamor, en todo el mundo, pues hoy hay muchos problemas en la sociedad: mentales, por drogas, por venganza, por fanatismos religiosos, por odio, que están llevando a que muchos cometan locuras. Ya no se respeta la vida de nadie.



- Carmen Rosa Novoa

Sentido de pertenencia

Señor Director:

En Bogotá es frecuente ver y escuchar del vandalismo contra TransMilenio y otros bienes de la ciudad. Estos hechos no se justifican de ninguna manera. Si comparamos con Medellín, allí no suceden... ¡Ah!, claro, las Empresas Públicas de Medellín son respetadas como patrimonio de los paisas, y desde allí comienza el sentido de pertenencia. Allá no escuchan que quieren vender la Empresa de Teléfonos, ni la de Energía ni la de Acueducto. En los países más avanzados, todas estas son del Estado, para facilitar su manejo, por el bien de los ciudadanos y del medioambiente. Ahora, en Bogotá, se puede convocar a los mismos infractores a organizar el manejo de TransMilenio. Algo similar ocurrió en la cafetería de la U. N., y los estudiantes -de entonces- ayudamos en su manejo con notable éxito.



- Fidel Vanegas Cantor

Y todos tan contentos

Señor Director:

Increíbles las noticias del día a día en el país del Sagrado Corazón, el país “más feliz del mundo”, donde a diario se roban desde las meriendas de los niños desnutridos hasta los recursos de las enfermedades más graves; donde somos víctimas de la inseguridad y la inmovilidad, a pesar de que pagamos uno de los impuestos y peajes más caros del mundo; donde estamos en poder de bandidos que atracan disparando a sangre fría, y a los pocos que la policía coge nuestros jueces los sueltan por la tarde; donde nadie respeta nada y los ladrones de cuello blanco, después de castigados, demandan al Estado por “daños y perjuicios”; donde nuestros ricos industriales y profesionales, incluyendo prestigioso galeno, salen de ‘paseo dominical’ en modestas chatarritas Porsche, Lamborghini y McLaren a un “poquito más de 80 km por hora” y se llevan por delante lo que encuentren. ¡Y todos tan contentos!



- Álvaro Pedraza

Interrupción a los tres meses

Señor Director:

Al mejor estilo de un Herodes el Grande, ¿quién decide sobre la vida de un ser humano, pero a partir de los tres meses de gestación? ¿Acaso tenemos derecho de asumir el papel de un Dios o deidad pagana de carne y hueso? La vida de cualquier ser humano se inicia a partir de la unión del espermatozoide con un el óvulo, sea por el motivo que haya sido, y dicha concepción natural se debe respetar. De lo contrario, “la caza de los inocentes” se seguirá dando en el transcurso de los días.



- Fernando Cortés Quintero

Bogotá

