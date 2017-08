Un detalle para Bogotá

09 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Señor Director:



Este domingo se festejaron los 479 años de la fundación de Bogotá, dignos de ser celebrados con respeto y con cariño en agradecimiento por ser la ciudad que acoge a propios y extraños con la misma gentil disposición.

Es hora de pensar en cómo cada cual puede ayudar a que se convierta en un espacio vivible y agradable para todos, como quisiera el alcalde Enrique Peñalosa. Pero es que nuestra querida Bogotá dista mucho de ser una gran capital, no solo porque ha sufrido malas administraciones, sino porque no cumple con las condiciones mínimas elementales, como por ejemplo la señalización de sus calles. En sus esquinas, con la construcción de edificios, prácticamente han desaparecido los pequeños numeritos que había en las paredes, que al menos le servían al peatón.



Además, en ocasiones los árboles tapan la visibilidad y es imposible encontrar la calle o carrera que se está buscando. ¿Por qué no se ha adoptado, en más de cuatro siglos, una señalización amable y visible tanto para los peatones como para los conductores de carros? La entidad que corresponda debería ocuparse con urgencia. Solo ese detalle cambiaría radicalmente la percepción de desorden que muestran sus vías.



- Haydée A. Chiapero B.

Bogotá

No incinerar la maquinaria

Señor Director:



Escucho constantemente en las noticias que el destino de la maquinaria decomisada a la minería ilegal es incinerada por el Ejército. Entiendo, también, que es frenética la lucha del Gobierno para proteger el medioambiente. Tenemos en Colombia más de mil municipios, muchos de ellos sumidos en el abandono, donde la mano del Estado no alcanza a llegar. Se imagina, Señor Director, lo que podría significar una excavadora de estas sirviéndoles a esas comunidades olvidadas? Hay leyes de extinción de dominio para proceder legalmente. No se necesita ninguna JEP para ello.



¿Por qué tenemos siempre que matar al mensajero? Millones de millones se han dilapidado por esta conducta.



Se habla, además, de destruir el edificio Mónaco, en Medellín, dizque para construir un parque. ¿No saben qué hacer con él? Una biblioteca o una escuela de música... Aprovechar la estructura que tantos necesitan.



- Fabio Escobar

El código, sin policía

Señor Director:



Ya se está aplicando el nuevo código de Policía, pero me parece que hace falta más policía. Vi a un taxista orinar frente a un caño; al ratico, un caminante en sudadera hizo lo mismo. He visto los mismos carros sobre los andenes, mientras los peatones van por las vías de los vehículos arriesgando la vida. La gente sigue arrojando la basura en la calle, sigue el perifoneo a todo volumen vendiendo y comprando de todo. Lo cierto es que aún no se siente el código. Y ojalá los ciudadanos lo tengamos a mano y lo apliquemos. Al fin, es puro civismo y urbanidad, que deben volverse a enseñar en los colegios.



- Ángel María Aguilar

