Uber y otras ‘apps’

Señor Director:

​

Las aplicaciones por internet o ‘apps’ tienen dos componentes: un proveedor de bienes y servicios y un ‘software’ que pone en contacto al usuario con aquel. En muchas ocasiones el proveedor es el mismo diseñador del ‘software’ y, por lo tanto, la aplicación tiene un solo responsable y en algunas ocasiones es gratuita.

Sin embargo, existen otros casos donde el que suministra el bien o servicio es diferente del que elabora el ‘software’ y, por consiguiente, se tiene que pagar por su uso. Este es el caso de Amazon, Alibaba, Uber, Despegar y otros.



Pero hay algo importante con los proveedores: los gobiernos han establecido normas o reglas para la elaboración, prestación y comercialización que garantizan la calidad y seguridad de los bienes y servicios ofrecidos a los ciudadanos.



Por eso, se me hace extraña la discusión que se ha dado en torno al empleo de ‘apps’, desconociendo el papel del Estado en la vigilancia del cumplimiento de las normas que él mismo ha establecido para dar garantía a los usuarios.



Luis Alfonso Caicedo

Bogotá

Se necesita coherencia

Señor Director:



Colombia necesita políticas coherentes de ciencia, educación, medio ambiente. Actualmente, nuestro país está como lo describo a continuación: ya tenemos Colombia Científica en el Ministerio de Educación y NO en Colciencias; la educación terciaria siendo lideradapor el Ministerio de Trabajo y el Sena y NO por el Ministerio de Educación; el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo queriendo manejar los Parques Nacionales y NO Parques y el Ministerio de Ambiente; 1 billón de pesos para vías terciarias y NO para ciencia, tecnología e innovación en regalías; el recorte del 40 % del Fondo de Investigación en Salud (FIS) para pagar a clínicos y NO para investigación; el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación queriendo hacer los exámenes de admisión a las especializaciones en Salud y NO las universidades (qué pasó con la autonomía universitaria?). Lo de Colombia Científica y Regalías es un ejemplo de la locura en que vivimos: con el billón de pesos que les quitan a ciencia y tecnología para vías terciarias “y otras cosas relacionadas con la paz” se habrían podido hacer tres o cuatro “Colombias científicas” sin necesidad de seguir endeudándonos afuera con el préstamo de 160 millones de dólares del Banco Mundial con todas sus arandelas.



Enrique Forero

Presidente, Academia Colombiana de Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales

Ahogo en el túnel



Señor Director:



Estuve de puente en el Meta; de regreso, al pasar por el puente largo, el de 4,5 km, sentí un ahogo; lo asocié al monumental ruido del sitio, a algo personal, pero lo comenté con mi familia y ellos sintieron lo mismo. Luego, en un parador, comenté con los ocupantes de otro carro y sintieron lo mismo. Sería importante que se hiciera una medición del aire en ese sitio, particularmente en fechas festivas, cuando en ese túnel hay demasiados carros.Mario Hernando Flórez Vanegas