Tragedias anunciadas

05 de abril 2017 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Cada vez que ocurre una desgracia como la de Mocoa, se habla de “una tragedia anunciada”. Aun así, no se toman medidas para que no vuelvan a ocurrir. En el año 85 fue Armero, pese a que todo el mundo sabía que esto podía suceder, debido a que el volcán del nevado del Ruiz estaba en erupción. Después de esto, cada rato se desbordan ríos y quebradas con muertos y heridos, y acá no pasa nada.

Creo que es el momento para que el Gobierno, como cabeza del Estado, despliegue una política eficaz para evitar la deforestación y la minería, dos grandes males que acaban y contaminan nuestros recursos, que, sumados al calentamiento global, producen estas situaciones tan dolorosas; medidas que si bien no impiden que ocurran hechos lamentables como estos, por lo menos mitigan el impacto. Ahora mismo hay mucha solidaridad, se adquieren carpas, ropa, al menos; se les restablecen los servicios públicos, se construyen unas cuantas casas, pero, lamentablemente, dentro de unos meses ya nadie se acordará de ello, porque tristemente nos hemos ‘acostumbrado’ a las desgracias.Edilberto Torres Baquero

El reino vegetal



Señor Director:



Mucho nos falta por aprender de nuestro medioambiente, de su cuidado y respeto. Indudablemente, la naturaleza está viva, y se nos olvidó lo que nos enseñaban en biología respecto al reino vegetal. Seguiremos siendo tercermundistas mientras no comprendamos que olvidar lo esencial para la vida, como lo son el agua, los bosques, la salud, la cultura y el respeto hacia lo que tenemos, no nos llevará a un desarrollo sostenible, pues todos los días desperdiciamos y desaprovechamos lo que tenemos, pensando que nunca se agotará. Seguir botando basura en la calle, en los canales de aguas lluvias; seguir con la deforestación desmedida, la falta de planeación en las industrias y la falta de inversión en el cuidado del medioambiente pronto nos hará un país que comprará lo que aquí despilfarramos hoy a manos llenas.Adriana Arciniegas Galindo

Estatus de nuevo médico



Señor Director:



Válidas y acertadas las apreciaciones del columnista doctor Fernando Sánchez Torres en su columna ‘Bendición necesaria’, 30-3-2017, acerca de la pérdida progresiva del estatus del médico en la sociedad colombiana, que lo ha venido degradando en lo académico, lo económico y lo moral. El sistema de salud, que ofrece todo y da poco, frecuentemente con baja calidad, estimula ‘per se’ un médico de pobre calidad científica por las limitaciones actuales para poder enseñar y hacer una práctica eficiente que lo catapulte a la experticia.



Muchas barreras en el camino: costos universitarios elevadísimos, pocos escenarios de práctica real, baja remuneración del médico, que no compensa lo que invirtió en formación. Resultado: médico mal entrenado, desmoralizado; a veces, mala relación médico-paciente; intolerancia de los enfermos; el médico ‘flash’, que en 20 minuticos escasamente alcanza a llenar historia electrónica, y medicina ‘a la defensiva’ ante el temor a las demandas.Álvaro Pedraza Mantilla, M. D.

