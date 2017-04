Tomar correctivos ya

26 de abril 2017 , 12:00 a.m.

26 de abril 2017 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Llegamos al tope de la maldad o necesitamos más niñas y niños violados y asesinados para darnos cuenta de que tenemos que rehacer la familia, cultivar los valores humanos, el concepto de dignidad y honradez y crear barreras morales que nos impidan cometer esos terribles delitos. Cero discursos y muchas obras. Y las soluciones deben darse ya. Estamos a punto de ser una sociedad fallida en cuanto a la garantía de los derechos de los niños y niñas se refiere. La sociedad es la culpable de este terrible drama que vivimos. Asumamos la responsabilidad y tomemos ya los correctivos para evitar mayores catástrofes. Carlos Fradique-Méndez

* * * *



Señor Director:



En menos de una semana (y que se sepa), en Tolima una pequeñita de 3 años que no logró sobrevivir a torturas monstruosas de sus verdugos y asesinos. En Meta, una bebecita de 4 meses fue violada por un maldito monstruo de 19 años. En Cauca, dos pequeñitos asesinados, junto con su mamá, por el papá. Denominador común: inocentes, indefensos... abandonados en su cruel y corta vida.¿Comentarios? Para qué, cuando dentro hay un largo y sordo dolor de impotencia inútil porque esto seguirá sucediendo. Un país que cría monstruos como estos y una clase política que se roba los alimentos y la salud de los bebés matándolos de hambre y abandono, ¿qué es?, ¿para dónde va? ¿Por qué los indefensos, bebés, niños y mujeres siguen siendo abusados y asesinados? Ilse Bartels L.

Ciclistas y motococlistas

Señor Director:

Me parece loable que Bogotá esté tratando de emular a Ámsterdam con la utilización de bicicletas para bajar la contaminación, el ruido, etcétera. Pero, en lo que los usuarios de ciclovías y ciclorrutas sí no se parecen en nada a los holandeses es en la ignorancia total de las mínimas normas de tránsito, la falta de respeto con los peatones y semáforos. Se suben por los andenes, donde pasan a alta velocidad rozando a las personas que por allí transitan. Están copiando las actitudes de los motociclistas, que son como enjambres zigzagueando en medio del tráfico. ¿Cuándo será que las autoridades van a crear las escuelas de conducción con exámenes de Estado para obtener licencias? La policía y el personal de la administración distrital encargados de vigilar las ciclovías y ciclorrutas no les dicen nada, ¡y los ciclistas se comportan como locos en el caos de una ciudad sin ley!Sandra Forero

Cuestión de diplomacia



Señor Director:

Ya van 34 muertos en Venezuela por el empecinamiento de Maduro de aferrarse al poder y de seguir con un sistema fracasado que tiene a su pueblo dividido y muriendo de hambre. Colombia y los demás países de la región tienen que ayudar para que las partes lleguen a un entendimiento. Todo por nuestros hermanos, a los que debemos tenderles la mano. Esto es cuestión de alta diplomacia.Pedro Samuel Hernández

Escríbanos su opinión a: opinion@eltiempo.com