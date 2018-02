Todos contra la delincuencia

Señor Director:

Me refiero a su editorial ‘Qué está pasando’ (30-1-2017). Hay muchas causas de la delincuencia en Bogotá. Una, que aquí se afincaron numerosas bandas organizadas con delincuentes a sueldo; otra, la falta de oportunidades combinada con el vicio, pues hay muchos que delinquen solo para satisfacer sus necesidades de droga.

Hay también muchos que han nacido en hogares y entornos violentos, donde es fácil que aprendan a delinquir primero que a leer. Con el agravante de que ante todo esto no hay suficiente policía. Además, cuando son detenidos, pronto recobran la calle. Aquí debe haber una combinación de esfuerzos. La justicia es fundamental, la solidaridad de la gente, los retenes permanentes, que no se baje la guardia, que todos colaboremos y que haya decisión para desmantelar las ollas del vicio. Como dice su editorial, “todos debemos aportar”; si no, los bandidos nos cogen ventaja. No podemos seguir viendo que una bicicleta o un celular valen una vida.



- Dagoberto Castaño Paredes

Que cambien el cilindraje

Señor Director:

En relación con la prohibición de llevar parrillero hombre en las motos, parece que no ha sido suficientemente debatido el hecho de que sí podrán llevarlo motos de bajo cilindraje, hasta de 125 c. c. Quienes realmente sean perjudicados por la medida, por razones de trabajo o personales, pueden cambiar su moto por una de 125 c. c., o menos, y seguir llevando parrillero. No podrán ganarles el ‘pique’ a todos los carros, ni andar a grandes velocidades, pero sí transportarse a una velocidad promedio razonable, igual o mayor a las cuales se pueden movilizar los automóviles en Bogotá a casi cualquier hora.



- Augusto Daza

La acción de un escolta

Señor Director:

Pueda ser que la Fiscalía no declare culpable a un escolta que valientemente impidió el atraco de una señora en el norte de Bogotá. El escolta hizo uso de su arma y dio de baja al atracador. Estos facinerosos no tienen problema para dispararles a sus víctimas. Hace unos días lo hicieron contra una señora indefensa y en estado de embarazo, para robarle una camioneta. A pesar de que está prohibido el uso de armas para los habitantes de la ciudad capital, los atracadores, que de antemano saben que el ciudadano común está desarmado, sí las usan a placer.



- Mario Patiño Morris

Combatir a los violentos

Señor Director:

Los actos criminales sucedidos en Barranquilla y otros dos sitios de la Costa deben ser censurados por todos los colombianos. Los Estados no se deben dejar irrespetar de saboteadores y díscolos. Lo primero es la tranquilidad y la paz de las familias en su diario vivir.



La Constitución y las leyes tienen que ser cumplidas por todos. Los que se salen violentamente de la normalidad deben recibir el condigno castigo. Son unos cuántos que hacen mucho daño y hay que neutralizarlos sin contemplaciones ni gabelas. La autoridad dentro de la democracia no se puede convertir en un juguete de sociópatas.



- Rogelio Vallejo Obando

Bogotá

