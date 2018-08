Suerte al presidente Duque

Señor Director:



El momento sociopolítico que vivimos nos lleva a repensar lo que esperamos los colombianos al recibir ayer al nuevo mandatario, responsable del rumbo de nuestra nación.

La polarización que se vio durante la campaña electoral no debe contagiarnos de pesimismo, sino que esperamos que “se olviden los intereses personales y los favoritismos, que no se caiga en lógicas humanas aburguesadas, sino que sea promotor del bien social que proviene de la justicia de Dios”.



Esperamos que se avance en el proceso de paz y se selle definitivamente la convivencia pacífica que tanto hemos añorado, y que se ha de traducir en salud, empleo, educación y calidad de vida. Que sus realizaciones nos convenzan, , por el bien del país, a quienes no compartimos su discurso de que estábamos equivocados.



Señor Presidente de todos los colombianos, le pedimos al Todopoderoso que lo ilumine, lo acompañe y lo guíe durante toda su administración. La patria se lo agradecerá.Gerardo Dussán D.

Arboricidio en el Japón

Señor Director:



Increíble pero cierto. Pese a la oposición casi unánime de todos los vecinos de La Cabrera, el alcalde Peñalosa inició la tala de árboles del parque de Japón. ¿Para qué sirven, entonces, las cacareadas consultas a la comunidad si este mandatario hace lo que le dicta su arrogante voluntad? Ya algunos vecinos han impedido la tala de algunos bellos árboles. Estoy segura de que muchos se sumarán a esta protesta contra el empeño de llenar de cemento este tranquilo y emblemático parque. Su Unidad Investigativa debería averiguar qué contratos hay de por medio.Berta Elena Ocampo S.

La calle 80, para todos

Señor Director:



La situación de la calle 80, de Bogotá, entre la avenida Caracas y el puente de guadua los días sábados es de un caos y una parálisis total. No deben de ser más de 12 kilómetros de extensión, y a veces se pueden requerir dos horas para recorrerlos. Realmente es una ofensa a toda la ciudadanía la falta de acción de la Alcaldía de Bogotá para solucionar este asunto, que tiende a empeorar de día en día. Mientras tanto, sugiero habilitar todos los carriles actuales para todo el tráfico. Las vías de TransMilenio de la calle 80 deberían estar abiertas para los automóviles particulares los días sábados. Los carriles de TransMilenio de la calle 80 pasan mucho tiempo sin una circulación muy alta de buses. Se necesita una campaña que diga: los sábados, la calle 80 es para todos.Rafael de Brigard Merchán

Humanoides como jueces

Señor Director:



Si hay algo claro es que cuando se desarrolle la inteligencia artificial, a los primeros que deben remplazar los robots es a los jueces. Los seres humanos nunca podrán ser imparciales, pues siempre tendrán prejuicios, intereses y emociones. Los robots jueces del futuro tendrán incorporado detector de mentiras y podrán analizar en segundos las miríadas de códigos muchas veces contradictorios. Su primera tarea sería resolver todas esas contradicciones. No podrán ser sobornados ni intimidados. Jose Darío Álvarez