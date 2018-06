Solidaridad con Guatemala

05 de junio 2018 , 12:33 a.m.

05 de junio 2018 , 12:33 a.m.

Señor Director:



Una muy lamentable tragedia que padece Guatemala con la erupción –segunda de este año– del volcán de Fuego, que según noticias fragmentarias ha dejado ya decenas de muertes, 300 heridos y más de 1,7 millones de personas afectadas.



Esta erupción volcánica de cenizas y humo, altos contaminantes ambientales, además de las muertes y heridos que ha ocasionado, deja incalculables afectaciones a la ganadería y cultivos, entre las principales bases de la economía de este país. Sin contar las enfermedades pulmonares que seguramente sobrevendrán a las poblaciones vecinas a este volcán.

Los colombianos no podemos ser indiferentes a la tragedia que viven nuestros hermanos guatemaltecos. Desde ya debemos implementar las ayudas y enviarlas para mitigar en algo esta difícil situación.



Rafael Antonio Córdoba Ardila​

Sentido del voto en blanco

Señor Director:



El voto en blanco no es simbólico sino de sanción. En la segunda vuelta presidencial en Colombia el 17 de junio, no tendrá validez porque no sumará, como sí procedía en la primera vuelta, pero tendrá eco a manera de protesta: ni Gustavo Petro ni Iván Duque. Los votos de Sergio Fajardo, quien ocupó un honroso tercer lugar en las elecciones del 27 de mayo, están repartidos y los partidos, más partidos que nunca, como el Liberal. En Colombia ya ganó el voto en blanco en los municipios de Tinjacá, Boyacá; Bello, Antioquia, y Florida, Valle del Cauca. Dando cumplimiento a la ley, repitieron elecciones con diferentes candidatos. Tampoco es abstencionismo, es pura y mera sanción. Abstencionismo es quedarse en la casa renegando.



Helena Manrique

Presidente Independiente

Señor Director:



Todo parece indicar que el ungido para la presidencia de la república será Iván Duque, nacido y criado en el Centro Democrático. Su juventud, carisma e inteligencia seguramente lo llevarán a la Casa de Nariño. Quienes creemos en él, de pronto por su juventud y capacidad, esperamos que sea absolutamente independiente; que sus decisiones, acertadas o no, sean consecuencia de esa capacidad personal y no guiada. Y que el deseo de prestar un servicio a la nación lo ubique en la posteridad entre los grandes nacionales, ojalá como el mejor.



Roberto Plata Torres

‘Pesares’ que deja María Dolores

Señor Director:



Hace varios años, el dirigente nortesantandereano Alfonso Lara Hernández me contaba que en un vuelo a París con escala en Madrid le había correspondido como compañera de silla la cantante española María Dolores Pradera, con quien entablaron una grata conversación. Ante una pregunta de su interlocutor le había confesado que su canción preferida entre todas las que interpretaba era Pesares del compositor colombiano José Barros. Hoy, ante el ‘pesar’ que nos causa su muerte, volvemos a escuchar la pieza musical y nos llenamos de nostalgia infinita.



Héctor-Bruno Fernández Gómez



Escríbanos a: opinion@eltiempo.com