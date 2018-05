Sobre los votos cristianos

Señor Director:



Sobre la puja por los votos de los cristianos, vale hacer algunas aclaraciones. Primero, cristianos también son católicos romanos y ortodoxos. Más acertado habría sido decir ‘cristianos evangélicos’. Segundo, como bien lo indica el artículo, son votos adscritos a algunos partidos. Pero la gran mayoría de cristianos evangélicos no están adscritos a los partidos mencionados. Hay muchos que votarán por los otros partidos también. Es lamentable que los cristianos evangélicos den la impresión, que EL TIEMPO recoge, de ser derechistas. Y, tercero, posiblemente sea verdad en algunas iglesias la última afirmación: “Los cristianos siguen casi al pie de la letra las instrucciones de sus pastores, sienten que una orientación de sus líderes es siempre el camino correcto y votan”.

Sin embargo, no me parece ningún motivo de orgullo, para esos miembros ni para sus pastores, puesto que da la impresión de que los feligreses no pueden o no quieren pensar y examinar por su cuenta para tomar sus propias decisiones. Al contrario, se presta para manipulación e instrumentalización de la feligresía por pastores que pueden tener intereses en la ‘mermelada’ y otros beneficios personales o grupales, y no el bien del país.



Rvdo. Pedro Stucky, pastor menonita

La discriminación es común

Carajo, veo a muchos rasgándose las vestiduras con el hecho de discriminación sucedido en el restaurante Taquino, en Medellín. Don José, un humilde señor que, como muchos en Colombia, se gana la vida cantando, llegó al lugar, y sus canciones le erizaron la piel a una paisita que le quiso regalar un almuerzo. Pero, oh sorpresa, la administradora del restaurante no permitió que don José se sentara, ya que los comensales se podrían quejar e incomodar. Digo que muchos se rasgan las vestiduras, pues casos como el de don José se repiten diariamente a lo largo y ancho de nuestro país.Pepe Cepeda Visbal

Colombia se puede ‘enguacar’

Sabemos que Colombia tiene riquezas naturales de todo tipo, y la minería no es la excepción. En una pequeña nota de EL TIEMPO, este 10 de mayo, reseñan que una compañía canadiense descubrió “una rara y excepcional esmeralda en bruto” en una zona de Coscuez, Boyacá, de 25,97 quilates, cuyo costo por cada quilate puede estar entre 10.000 y 20.000 dólares, y que no es la primera vez que esto pasa, pues, según lo dice la misma compañía, han hallado 850 piedras preciosas de alta calidad.



Qué bueno sería que semejante riqueza llamara la atención de los candidatos a la presidencia para ser parte de la solución de tantos problemas económicos en estas regiones y buscar cómo hacer para que estos recursos, que ahora van a las compañías extranjeras, sean explotados por y para colombianos.



Amparo Ardila

Bogotá



