Se necesita aire puro

26 de febrero 2018 , 01:40 a.m.

Señor Director:



Me refiero al editorial ‘Esto no es un juego’ (24-02-2018). Es muy deficiente una prevención de las enfermedades respiratorias que no tome en serio la contaminación del aire. El aire sucio vulnera las frágiles defensas respiratorias de niños y ancianos, permitiendo el ingreso de virus y bacterias. La infancia sigue esperando políticas públicas de cero tolerancia familiar, social y estatal del tabaquismo pasivo (artículos 8 y 12 del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS y artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño). El aire que respiran los niños tiene que estar 100 % libre de humo de cigarrillo y del humo que expelen motos y vehículos encendidos dentro de los hogares.



Ancízar Campos, MD

Bogotá

Combatir drásticamente la delincuencia

Señor Director:



Entre tantas cosas que duelen o pueden llegar afectar a una persona está el hecho de que mientras trabaja día a día para conseguir un sueldo y adquirir un celular, un computador o un accesorio, llegue alguien que no ha tenido que esforzarse y se lo robe; alguien que pensó que robar es lo más fácil y que, además, si es capturado, judicialmente no le pasa nada. A la hora de la verdad, estos delincuentes siguen libres haciendo de las suyas. Los ciudadanos necesitamos soluciones de verdad en este aspecto, no pañitos de agua tibia. A la delincuencia hay que combatirla de manera drástica. Es muy injusto trabajar duro por algo que se quiere o se necesita para que un hampón se lo robe fácilmente.Katherine Aranda García

Saber por quién votar

Señor Director:



Sorprenden, y en otros casos ofenden, las propuestas de algunos candidatos a cuerpos Legislativo y el Ejecutivo que buscan ser elegidos en los próximos comicios. Eliminación del IVA, congelamiento del predial, alivios para empresarios, erradicación de la corrupción, y hasta cambiar el uso del petróleo por paneles solares; son algunas de las promesas de los políticos. Unas son absolutamente inviables, y otras, refritos que todos sabemos es difícil que se puedan concretar. Más que nunca, Colombia entera debe votar por los buenos; no podemos seguir eligiendo a quienes tradicionalmente nos han engañado y se han quedado con nuestros impuestos, afectando el desarrollo del país.Mario Patiño Morris

Esa no era la solución

Señor Director:



Teniendo en cuenta los problemas de cultura ciudadana y el masivo robo de celulares, ¿cuál es el sentido de instalar redes wifi en las estaciones de TransMilenio? Los usuarios no podrán estar a salvo de las manos creativas que están al acecho de los dispositivos móviles. Y acaso, con un sistema tan colapsado y con sobrecupo, ¿la red aguantará para tanto? Los bogotanos esperaban otro de tipo de reforma, tras el alza de los precios; que se arreglaran los inconvenientes más críticos de un sistema que desde hace mucho tiempo viene en crisis, la cual sigue frente al fenómeno de la inseguridad. Con esto, es notoria la falta de planificación que lleva a gastar por gastar aquellos recursos que podrían servir para mejorar la calidad y eficiencia del transporte.



Diego Alejandro Peniche



