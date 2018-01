04 de enero 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Decir que no hemos mejorado en las carreteras del país sería injusto, y lo digo con propiedad, pues desde los ocho años aprendí a conocer las vías en los paseos en bus y en tren.

Ya casada, en automóvil, mostrándoles a mis hijas lo hermosa que puede ser nuestra Colombia. Desafortunadamente, lo que se cambió para mejorar, hoy nos deja en medio de grandes trancones de fin de año y vacaciones, pues en Colombia las cosas se hacen a medias y sin una verdadera planeación del futuro, amén de los que se aprovechan para mostrar el inconformismo por la falta de agua, de la velocidad permitida entre un pueblo y otro, y de los que no pierden la oportunidad de cobrar por mostrarle la salida del trancón al despistado turista. Falta el regreso penoso de los que todavía están por la costa, o los Santanderes, o por Villavicencio, o por donde sea. Y claro, la lluvia como siempre, será la culpable de los derrumbes, no importa si pasa más de dos veces al año en los mismos sitios. Nuestro país carece, al parecer, de ingenieros capaces de darles solución a estos fenómenos naturales. Salir o no salir, esa es la cuestión.



Adriana Arciniegas Galindo

Omisión a pesar de prohibición

Señor Director:

Pese a tanta publicidad respecto a la prohibición sobre el uso de la pólvora, en el mes de diciembre hubo muchos quemados. Esto quiere decir que no está funcionando el Código de Policía y no hay quién imponga autoridad respecto al tema. Pienso que, en adelante, quien manipule o distribuya pólvora debe tener un certificado de un curso o experiencia en su manejo. De esta manera solo los adultos capacitados y certificados podrán manipularla y distribuirla. Tampoco se trata de prohibirla, porque los juegos pirotécnicos son un bonito espectáculo a nivel mundial. Que se utilice, pero por manos expertas en la materia.



- Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca

Vuelve la historia

Señor Director:

Por fin una buena noticia: se pondrá en práctica la ley que ordena restablecer la enseñanza de la historia, materia básica que produjo el olvido de nuestro pasado y los valores de nuestros mayores. Nunca olvido a mi profesor, Armando Gómez Latorre, un santandereano que amaba al país y merecería una estatua, en lugar de los tergiversadores que cambiaban los hechos para olvidar a los verdaderos constructores de la nacionalidad. Gracias, presidente Santos, por devolvernos la memoria.



- Guillermo Pérez

Calentamiento y contaminación

Señor Director:

En 2017 el mundo prestó poca atención al calentamiento global. El C02 continúa violentando la capa atmosférica. En China hay un pequeño respiro con la utilización de las energías solar y eólica. Sin embargo, su cielo sigue siendo uno de los más contaminados del mundo, junto al de la India. En Colombia, el ambiente continúa siendo desolador. Las campañas de los ecologistas del mundo siguen siendo insuficientes.



La raza humana no tiene otro cuartel de invierno a donde ir, quizás arrepentida de sus errores cometidos en un maltratado viejo hogar.



- Fernando Cortés Quintero

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com