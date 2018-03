Robo de bicicletas

Señor Director:



El robo y la agresión al gran ciclista español nacionalizado colombiano Óscar Sevilla, ganador de tres vueltas a Colombia, escandaliza al país. La estadística indica que en Bogotá se roban en las vías más de 20 bicicletas al día, las cuales son vendidas después, previos cambios, sin que los nuevos compradores revisen los certificados de propiedad, que, a la larga, ni las mismas autoridades de tránsito ni policiales exigen.

Urge mayor seguridad, pero, mientras no se decomisen ni se ejerza un control de las bicicletas que ruedan por las ciclorrutas sin documentación de propiedad, como existió en los años 60 y 70, el robo, agresiones y muerte de ciclistas se van a incrementar porque su negocio ilícito se hace más rentable, casi, que la de venta de drogas ilícitas.Rafael Antonio Córdoba Ardila

El precio de los medicamentos

Señor Director:



En relación con su editorial del 17 de marzo, los medicamentos antiguos suelen ser más económicos y menos rentables para las casas farmacéuticas que los nuevos, pero no necesariamente más eficaces desde el punto de vista terapéutico. De allí sus campañas publicitarias con altos costos, que inciden en el precio final del producto. Una medicina no debería valer más o menos solo por los costos del proceso necesario para producirlo y de la publicidad para comercializarlo, sino por el hecho de que el nuevo producto farmacéutico garantice mejores resultados que el medicamento al que reemplaza en la práctica clínica. Si una nueva droga no ofrece mejores resultados terapéuticos, no debería valer más.



Adjudicarle a una nueva medicina, de las llamadas de ‘última generación’, un mayor valor comercial por el solo hecho de la novedad es favorecer el mecanismo para garantizar el crecimiento y la rentabilidad de la industria farmacéutica. En esto existe responsabilidad compartida entre el ministerio como ente rector, los agentes comerciales, las asociaciones de pacientes y los propios médicos.



Herman Redondo Gómez, M. D.

Ginecólogo y obstetra

Los planteamientos de Hawking

Señor Director:



Una luz se enciende en el cielo. Son las ideas de Stephen Hawking, cuya mente iluminó aún más el conocimiento acerca de los agujeros negros. Una de sus frases trascendentales fue: “La raza humana no tendrá futuro si no va al espacio”. De ahí que no hay que contentarse con mirar siempre a los pies, sino hacia el firmamento. Hawking fue una de las primeras mentes en plantear la teoría sobre existencia del no tiempo, antes del ‘big bang’. Es decir, si antes del ‘big bang’ no hubo un tiempo, entonces tampoco existió Dios. Entonces, ¿quién creó a Dios y el tiempo? Y, entonces, ¿quién creó al que crearía a Dios y el tiempo?



Fernando Cortés Quintero

Bogotá

Ataques personales

Señor Director:



He visto a unos políticos hablando mal de sus contendores, y creen que con eso aumentan su caudal de votos, pero resulta que esa palabrería barata (propia de cerebros vacíos) en contra de su rival, en vez de sumar, resta.



Jaime Vanegas Cantor



