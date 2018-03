Rezando para entrar a Bogotá

06 de marzo 2018 , 12:00 a.m.

06 de marzo 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Es aterrador llegar a Bogotá por la vía al Llano desde el departamento del Meta, en el cruce entre esta vía y la avenida Caracas, vía a Usme. Se forma un trancón de unas dos cuadras, y los vehículos (escogen los particulares, y ojalá de alta gama) son asediados por una horda de indigentes y ladrones armados con garrotes, que golpean las llantas mientras observan al conductor y los ocupantes con mirada torva y solicitan dinero.

Si alguien lleva un celular, tableta, reloj, cadena, cartera o similar, con los mismos garrotes rompen los vidrios y asaltan a sus ocupantes. A pesar de que esta situación es de larga data y constante, no se observa un solo policía. Allí no para la tortura, pues antes todos rezábamos para salir ilesos de este cruce, pero ahora se debe rezar más porque han puesto semáforos a lo largo de esta vía para llegar a la avenida Boyacá, barrios Meissen y adyacentes, donde se comienza a presentar lo mismo. ¿Qué hay que esperar para que se le preste atención a lo anterior?



- Carlos H. Novoa L.

Los nuevos billetes

Señor Director:

Después de frustrados intentos para suprimirle tres ceros al peso, todo parece indicar que ahora sí será una realidad. En la práctica, la transición es un cambio muy sencillo porque las dos familias de billetes, que circulan hoy en todo el país, no tienen los tres ceros finales en números, sino en letras, lo cual facilita la conversión. El poder adquisitivo se mantiene, y habrá más equidad entre el valor nominal y el real, además de poder contar con cifras más manejables y facilitar los procesos contables. La referencia que se tiene de otros países, que ya lo han hecho, es satisfactoria. Matemáticamente, suprimir tres ceros equivale a dividir las cifras actuales por 1.000, y, así, lo que hoy cuesta 2.000 solo costará 2 pesos y lo que hoy cuesta 800, con el nuevo peso costará 0,80 (80 centavos).



Gerardo Dussán D.



Señor Director:

No les enredemos la vida a las familias de Colombia, que bien enredada esta, con esa idea de quitarle tres ceros al sistema monetario. El desorden que eso trae para todo el mundo es aterrador y asustador. No es necesario generar este ‘tipo de negocio’, que es lo que va a significar para mucha gente.



Seamos más atentos y aplicados con mecanismos efectivos y contundentes para la captura de mafiosas y corruptas caletas. El sistema financiero y las cámaras de Comercio pueden ayudar mucho a detectar cómo va el agua al molino en el espinoso y oscuro asunto.



- Rogelio Vallejo Obando

Otro triunfo en ciclismo

Señor Director:

El deportista Fabián Puerta se coronó campeón en la prueba de keirin del Mundial de Pista, en Holanda. Esto es muy gratificante para el ciclismo colombiano, ya que el antioqueño había estado pisando el pódium en dos ocasiones, siendo la tercera la vencida. Muy orgullosos nos debemos sentir los colombianos al tener representantes deportivos de tan alta calidad. Es esencial que dejemos de observar solamente fútbol, puesto que las mayores preseas doradas que nuestro país ha obtenido no han sido precisamente provenientes del balompié. ¡Felicitaciones para Fabián!



- Marisol Villa Bernal

