Restricción en la vía a La Calera

22 de febrero 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:

La Alcaldía Mayor de Bogotá pretende imponer una restricción del tráfico vehicular en la carretera a La Calera entre la Circunvalar y Patios, los sábados y domingos, desconociendo las necesidades, derechos y altos impuestos que pagamos los residentes de la zona. Hace pocos años, los usuarios de esta carretera vivimos el calvario de esta decisión, cuando unos deslizamientos de tierra obligaron a una restricción similar. Es obvio que se requiere generar otros espacios para el ciclismo recreativo, para quienes el uso de esta vía es una decisión personal, a diferencia de los residentes y usuarios del transporte público del sector, para quienes no existe otra opción. La Alcaldía debe reversar esta absurda decisión.



- Abdón Eduardo Espinosa

Ceder el paso a la fauna

Señor Director:

Es conocido que los recursos minerales de petróleo, carbón, oro son finitos. Por lo anterior, nuestra economía no puede depender de ellos hacia el futuro. Por fortuna, el turismo viene en incremento, gracias a los avances de la paz en nuestro territorio. Son notables los adelantos en turismo ecológico, avistamiento de aves, visitas a santuarios de fauna y flora. Pero también sabemos de la elevada mortandad de ejemplares de fauna en carreteras, especialmente en los Llanos Orientales, porque allí hay bosques de galería, morichales y otros refugios de la fauna que dan origen al desplazamiento de estos animales, principalmente de noche. Las autopistas 4G son viables para automotores y tractomulas, pero no tienen ciclorrutas para los campesinos ni, menos, los pasos requeridos para la fauna silvestre. Estos pueden hacerse en los mismos puentes de cauces hídricos, y ordenar el tránsito silvestre con barreras vivas o cercas eléctricas. Aquí deben intervenir las corporaciones autónomas regionales.



- Fidel y Fabián Vanegas

Las CAR de las regiones

Señor Director:

Hoy, con el potencial profesional egresado de universidades que tiene Colombia en el área de medioambiente, se deberían dar mejores resultados en los controles sobre la minería ilegal, la tala indiscriminada de bosques y en la protección de nuestros recursos hídricos, no solo de los ríos, sino de los nacimientos y pequeños embalses que son los acueductos de abandonados poblados y veredas campesinas.



Con tantos institutos oficiales, no se explica cómo en El Socorro, después de recibir cumplidos millonarios recursos económicos del Gobierno central, su administración, a la fecha, no haya podido tener en funcionamiento su acueducto de la Cinco Mil, obra cuya entrada en operación fue prometida para noviembre del año pasado.



Adicionalmente al duro verano y sequía que soportan sus pobladores, los campesinos de este municipio también sufren por falta de agua, y la gran mayoría de la poca que logran almacenar de sus precarios nacimientos para sus acueductos veredales por ellos construidos es afectada por contaminación proveniente de grandes cafetales de la región, sin que las CAR ni su alcaldía se pronuncien al respecto ni colaboren ante esta situación con estas comunidades campesinas.



- Rafael Antonio Córdoba Ardila

