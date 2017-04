Reformar la política

Señor Director:



Me refiero a su editorial ‘Que no caigan en saco roto’ (23-4-2017), acerca de las recomendaciones sobre la Misión Electoral. En lo primero que se debe pensar es en la corrupción, que parte de la mala política y se ha vuelto casi una pena. Y son los políticos los que deben limpiar su imagen, trabajando con honestidad, rechazando a los bandidos, no comprando votos, para llegar a hacer una gestión independiente. Para eso se necesitan partidos fuertes. En la financiación de las campañas está la clave; para ello, el Estado debe facilitar los medios, para hacerla menos costosa, y se deben penalizar duramente las prácticas con inhabilidad, ojalá de por vida. José Francisco Piñeres

Los pies sobre la tierra

Señor Director:



El Día de la Tierra, 22 de abril, pasó desapercibido, cuando en realidad debería ser una fecha que nos lleve a la reflexión. El río Magdalena, uno de nuestros ecosistemas acuáticos más grandes, está agonizando, y todos aparentamos que nada está pasando. Este gran río ha alimentado por años a los colombianos, pero donde antes había 80.000 peces ahora hay 30.000. ¿Por qué? Porque donde antes había 2 hidroeléctricas ahora hay 30, donde había agua cristalina ahora desembocan todas las aguas negras de las grandes ciudades. Poco a poco estamos destruyendo nuestros recursos, pero seguimos desconociendo o, más bien, fingiendo que desconocemos los verdaderos problemas de nuestro país. ¿Qué pasará primero: ¿nos preocuparemos por el futuro del ecosistema, o nuestros recursos llegarán a un punto en el que no se puedan recuperar?María Fernanda León Galarza

¿Dónde parquear?

Señor Director:



Existen 2.386 parqueaderos públicos, tan solo 60.000 cupos para parqueo y una cantidad que supera los 2’000.000 de automóviles que se mueven por la ciudad capital. Es imposible en ciertos momentos del día encontrar cupo debido a la mínima capacidad de parqueaderos a nivel general en Bogotá. Y no dan más soluciones; la ley del más fuerte es “comparendo por todo”.



Es cierto que debemos ser disciplinados y cumplir con las leyes, pero también es cierto que debemos contar con soluciones armónicas para esa grave situación. Debemos tener otros lugares legalizados, bien sea con zonas azules (como en antaño), parquímetros, que den otra posibilidad a los ciudadanos que pagamos impuestos y tenemos un beneficio al poder contar con un automóvil, que también está limitado por los días y los horarios de pico y placa, que de por sí es una situación restrictiva del uso de ese servicio.



En el mundo, en grandes metrópolis, existen soluciones de muchos años, como el aparcamiento en línea o estacionamiento en paralelo, en uno de los dos lados de la vía. Por favor, que nos den soluciones, no solo represiones; no todos podemos andar en servicio público ni montar en bicicleta. Por una ciudad más amable y menos represiva con los usuarios del vehículo particular.



Jorge Horacio Trujillo Mejía

Bogotá



