Rebajas por el jubileo

Señor Director:

​

Me refiero a su editorial sobre una rebaja (4-5-2017). Yo creo que rebajar penas a miles de presos, no solo por el jubileo, sino por hacinamiento carcelario, es delicado por el mensaje que envía. Suena a esa manía de Colombia de que cuando algo nos queda grande de implementar buscamos la salida fácil. No se pueden cobrar los comparendos, entonces rebajémoslos; hagamos amnistías; se roban los dineros de la salud, entonces hay que cerrar hospitales. Hay sobrecupo en las cárceles, rebajemos penas, saquemos presos. Ahí pueden salir los que se consideran “un peligro para la sociedad”, los que nos azotan todos los días en las calles. La solución es que haya prisiones suficientes y dignas. Y que haya justicia. También sería el derecho que revisen si no hay detenidos injustamente; es decir que haya descongestión en los juzgados.



Ángel María Aguilar

Los suicidios de menores

Señor Director:



Se siguen visibilizando casos de suicidio de menores, como los sucedidos en Bosa. Son hechos que sensibilizan más, pues son niños que hasta ahora empiezan a conocer la vida y se supone que tienen sueños y muchos deseos de realizarlos. Se podría decir aparentemente que no hay motivos sino para vivir intensamente, pero la realidad que acompaña a nuestros niños es otra, es más cruel de lo que nos imaginamos.



El año pasado, solo en Bogotá, hubo 35 casos de suicidio de jóvenes de entre los 15 y 17 años. Esta es una alarma que no puede pasar inadvertida por la gravedad social que reviste la situación. Los alcaldes, con sus equipos multidisciplinarios, deben abocar, con política pública, la atención de la problemática. Se trata es de encontrar la etiología de cada problema y contrastarla con respuestas eficaces y oportunas.



Édgar Guillermo Bejarano Chávez

El Triunfo, Cundinamarca

Los militares en Venezuela

Señor Director:

​

La Fuerza Armada de Venezuela es también culpable de toda la violencia, el hambre, las muertes, la miseria que ha ocurrido y seguirá ocurriendo en nuestro hermano país. Pienso que son miedosos, arrodillados, pues cómo van a concebir que con un presidente como Maduro, que viola la Constitución y las leyes y que está llevando a ese país a ser otra Cuba, los militares se comporten como ovejas. Ellos deben despertar y defender a todo el pueblo. Solo observen, señores militares, que se acabaron la democracia y las grandes empresas; los empresarios emigraron a otros países. Por lo tanto, cayeron el empleo y el desarrollo, y aún continúan con ese régimen... Despierten, insisto, que un día el pueblo los va a culpar y a juzgar.



Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca



* * * *



Señor Director:

​

Qué contraste, ayer se mostraba el librito azul de la constitución chavista como la panacea que curaba todos los males de Venezuela. Hoy hay que cambiarla, solo para perpetuarse en el poder.



Javier Muñoz Aguilar

Bogotá