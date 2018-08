Señor Director:

Me refiero a su editorial ‘Un patrimonio nacional’ (14-8-2018), sobre el fútbol profesional colombiano en sus 70 años. Mucho ha sucedido en estas siete décadas, en las que ha habido serios tropiezos, en las que los malos dineros han jugado un partido parte.

Pero el fútbol ha logrado salir del charco. Muchas figuras nacionales hemos visto, y hoy son numerosos los jugadores que actúan en los grandes equipos del mundo. Además, ya vamos a los mundiales sin que se mire como cosa de milagro, sino jugando de igual a igual con los países de la zona. Ya no somos el comodín. La nuestra es una selección respetada.



Falta mucho, falta trabajo en educación en muchos futbolistas para que jueguen limpio, para que den más espectáculo, con pundonor; falta respeto en muchos hinchas hacia otras camisetas; falta mucha cultura, en general. En todo caso, que viva el fútbol, que se ha convertido en una ilusión y una realidad, valga decirlo, para miles de jóvenes, que triunfan y, generalmente, son orgullo y apoyo para sus familias. Que viva el fútbol, que ya lo practican las mujeres, y lo hacen muy bien. Ojalá la dirigencia entienda que el balón del futuro está en sus manos.



José Francisco Piñeres

Bogotá

Y nadie hace nada

Señor Director:

La triste y macabra historia del funcionario del Banco de la República es el mismo tema de las repúblicas independientes en este país. Son calles en manos del hampa. Los vecinos saben quién es el matón y el ladrón del barrio. Y nadie dice nada. Es la repetición de la historia de este país. Quien traficaba con oro, con esmeraldas, guerrilleros en su ley, y paramilitares tratando de ponerlos en cintura. Nadie hace nada.



Son también los mototaxis, los bicitaxis, el transporte pirata, los taxistas con ‘muñeco’, el mercado del celular robado, el contrabando de autopartes, entre otros problemas, y nadie hace nada. Es el país sin ley ni control. Nadie hace nada. Muchas veces sabemos quién es el vecino, quién el traqueto, quién el corrupto... y nadie dice nada.



Iván Camargo Martínez

Bogotá

Señales contradictorias

Señor Director:

Cada día quedo más confundido con las señales de tránsito en nuestras carreteras. Por ejemplo, salgo hacia La Vega y antes del primer peaje aparece un aviso que dice: ‘Radares en la vía, reduzca su velocidad’, pero no se indica a cuánto. Continúa el recorrido y se aprecian avisos de velocidad de 20 a 60 km/h, pero de manera caprichosa. Se va hacia La Vega y aparecen unas señales, en verde, de 40 km/h y, simultáneamente, en rojo, de 50 km/h, pero no se sabe con qué objetivo. Se sigue, y vuelve a aparecer ‘Radar en la vía’. Y de pronto se ve un elemento colgado de un poste que se supone es el transmisor al radar.



En conclusión, no hay nada claro. En este sector, de 10 km, no sobrepase la velocidad de equis km/h, pues mientras uno va con cuidado es adelantado por motos a más de 100 km/h y otros vehículos a más de 50 km/h. Total, un despelote que no tiene presentación. Ojalá haya instrucciones precisas en los avisos para hacer más seguro el viaje.



Gabriel Vanegas Cantor

Bogotá

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com