Que las Farc cumplan

31 de marzo 2017 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Con su aprobación en el Congreso, la nueva justicia especial para la paz llega a su final para su aplicación dentro del marco de la ley. Solo resta, adicionalmente a la entrega de las armas y final concentración de exguerrilleros en los sitios demarcados en el acuerdo, que las Farc respeten el compromiso de verdad plena, reparación de sus víctimas y no repetición.

Es de imaginar que seguirán los señalamientos y las denuncias internacionales de algunos grupos políticos en desacuerdo con el proceso, avalado por la gran mayoría de los colombianos que sí queremos la paz definitiva para el país y la no repetición del conflicto armado.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Con la comida no se juega

Señor Director:

El Invima acaba de ordenar el cierre del beneficiadero de carnes en el Socorro, Santander, y otros municipios de la provincia Comunera, lo cual nos demuestra que no han tenido gerente hace muchos años. Llegó la hora de que esto lo arreglen, porque con la comida no se puede jugar ni hacer política. En el Socorro, un expendedor paga 120.000 pesos por derecho de degüello por cada res. Si multiplicamos este valor por 30, una res diaria, nos da un total de 3’200.000 pesos; por 40 expendios, resultan 144 millones mensuales; por 12 meses, nos da la módica suma de 1.728 millones anuales. ¿Por qué no se ha reinvertido ese dinero en el beneficiadero? A esto súmenle lo que pagan los expendios por arriendo del local. ¿Será posible, con esta suma, que cada Alcaldía pueda mantener estos lugares en óptimas condiciones? ¿O construir uno a la altura de las circunstancias y con última tecnología?



Fabio A. Ribero Uribe

Reconsiderar los patios

Señor Director:



Muy acertada su posición editorial ‘Hacinamiento vehicular’ (28-3-2017), frente al grave problema de innumerables vehículos inmovilizados debido a insuficiencia de espacio para su retención. Con el oneroso costo de los comparendos, salen sobrando muchas de tales medidas, por demás excesivas; más parece un ‘negocio’ convenido para enriquecer a los empresarios de las grúas. Por consiguiente, se imponen un pronto estudio y la reconsideración de esta y otras medidas, obsoletas e injustas, en el Código de Tránsito y demás normas que regulan la materia en Bogotá.



Nelson Escobar Escárraga

Protestas en TransMilenio



Señor Director:



¿Cómo es posible que un grupo de personas meticulosamente organizadas logren parar la actividad de TransMilenio y a su vez causar innumerables problemas a los ciudadanos? Evidentemente, es una gran falencia del sistema, pero lo es más de la Policía, que se ve desbordada y parece sin herramientas para impedirlo. Los manifestantes se adueñaron de las puertas de acceso, luego lo hicieron con las vías del transporte en general, sin más. Es absurdo, demuestra una falta total de autoridad y que el sistema es una poderosa herramienta de protesta.



Dalia Monroy

