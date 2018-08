Que haya justicia

Señor Director:

Muy interesante la información recibida por todos los medios, especialmente la de EL TIEMPO, sobre la prostitución en Cartagena y otras ciudades del país.

Quiera Dios que las medidas que están tomando el Fiscal General y otras autoridades no sean un saludo a la bandera. Se habla de un mínimo de 27 años de cárcel para Campos Puello, la mujer que ha tenido más influencia en esta corrupción, pero este es un entramado al cual están vinculadas muchas personas. Estas penas deben ser para todos los que en cualquier forma hayan colaborado. Son 27 años, pero, si se allanan y aceptan cargos, ya se rebaja a 13 años y medio. Descontar la rebaja por buena conducta, y, al final, con 2 o 3 años se saldará todo. Luego viene la casa por cárcel, y ahí se diluye todo. Total, que deberían ser penas más fuertes, inclusive para los padres que por omisión han permitido que sus hijos se encuentren en esta situación.



Gabriel Vanegas Cantor

Que Maduro recapacite

Señor Director:

Es, como dice la información de este diario, inusual que el presidente Maduro, de Venezuela, reconozca el fracaso de los modelos productivos y que acepte que es culpa suya y de los miembros del Partido Socialista. Ver para creer. Por lo menos no culpó esta vez a terceros, a los países vecinos, al imperio. Pero que corrija el modelo, porque es el país el que va para el abismo. Mejor: es la gente la que sufre por salud, por comida, por falta de empleo y libertades. Maduro debe ser magnánimo y llamar a la oposición a un diálogo franco, darle espacio a la democracia, diversificar la producción porque no solo de petróleo pueden vivir. En fin, que recapacite, que piense en el pueblo.



José Francisco Piñeres

Protejamos la ‘gallinita’

Señor Director:

Hoy se hace necesario en nuestro país no solo reactivar la exploración y explotación petrolera, sino también, contra lo que los gremios económicos sugieren, no ‘despresar’ a Ecopetrol, sino más bien protegerla de quienes quieren venderla a pedazos. La ‘gallinita de los huevos de oro’ debemos alimentarla, señor presidente Duque, ampliando la capacidad refinadora del complejo industrial en Barrancabermeja, bloqueada por la ampliación de Reficar, que a la fecha no ha dado los resultados proyectados, lo cual también amerita una investigación.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

Los gobiernos de izquierda

Señor Director:

Que alguien nos explique por qué los líderes latinoamericanos revolucionarios que pregonaban a los cuatro vientos y como bandera de lucha la eternización y la hegemonía de los gobiernos de entonces, dictaduras o gobiernos oligárquicos, una vez llegaron al poder se convirtieron en algo igual o peor. Por ejemplo, el de Nicaragua, más de 22 años en el poder; Venezuela, 20 años en ese régimen; en Argentina, los Kirchner, como 10 años, y Cuba, más de 50 años. ¿Qué les pasa a esos líderes? ¿Por qué ese cambio tan radical de actitud? ¿O es sencillamente una estratagema para conseguir el poder y luego arraigarse en él? Eso puede servir de ejemplo para los que creen en los populistas de momento. Pues estos suelen convertirse en una tragedia para la nación.



Gerardo Prada Ahumada

