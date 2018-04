Que haya armonía

02 de abril 2018 , 12:30 a.m.

Señor Director:



Informa EL TIEMPO, en Secretos del domingo, que hubo tensión entre los altos mandos de la Fuerza Pública por la autoría de la baja del capo el ‘Indio’, del ‘clan del Golfo’. Estos celos institucionales, en los que la cultura de la administración moderna habla de la articulación y armonización de esfuerzos en el logro de los objetivos, hoy no pueden existir.



Lo anterior se refuerza con el principio constitucional de la armonía en el cumplimiento de los fines del Estado, además de que la política de seguridad nacional recoge los principios de articulación y de entendimiento entre las autoridades encargadas de velar por la seguridad de las personas.

Como se puede apreciar, no hay cabida para esta clase de hechos que ponen en entredicho la unidad de mando en cabeza del Presidente como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Édgar Guillermo Bejarano Chávez

¿Quién podrá defendernos?

Señor Director:



Entre los temas de los candidatos están la corrupción, la paz y la salud como los principales. Por favor, que no olviden la seguridad. En las ciudades, como estamos viendo, eso de que se roban hasta un hueco no es mentira. Los delincuentes están desatados, y los ciudadanos nos sentimos indefensos. Ya comienzan sectores a pagar su propia seguridad. Otros ciudadanos se están organizando para cuidarse entre sí, con amenazas de linchamiento. Ojo, alcaldes; ojo, policía, que ya nos va a tocar exclamar lo del Chavo: “¿Y ahora quién podrá defendernos?”.



José Francisco Piñeres

Bogotá

El desplazamiento indígena

Señor Director:



Colombia está catalogado como uno de los países con las más graves situaciones de desplazamiento interno en el mundo. En el caso de los indígenas, el desplazamiento forzado representa una peligrosa amenaza: la destrucción de un estilo de vida, años de tradición y creencias, lenguas e identidades, debido a que sus sistemas económicos, sociales y culturales se basan completamente en su relación con la tierra, lo cual implica la extinción de más de un pueblo indígena. No podemos permitir que esto suceda, no podemos ser ciudadanos pasivos que no hacen nada ante esta situación; contamos con las herramientas necesarias para frenar esta problemática, pues Colombia es un país democrático con leyes que velan por el bienestar de todos los colombianos.María Camila Jiménez Rendón

A un año de la tragedia de Mocoa

Señor Director:



Muchos campesinos e indígenas fueron desplazados a Mocoa. Allí se localizan en áreas de riesgo por los malos POT: hace un año hubo 335 muertos por la avalancha, un poco más de heridos y varios desaparecidos. Hubo dineros aportados para obras aún sin terminar, y de ello seguimos pendientes. Para esta sufrida región, hemos propuesto el canal Seco Tumaco-Pasto-Mocoa- Puerto Asís. Para conectar la vía fluvial río Putumayo-río Amazonas hacia Manaos (Brasil) y el océano Atlántico. Esta obra cuenta con el apoyo de Brasil, China y otros interesados... Veamos si es cierta la tan cacareada apertura de nuestro país hacia el océano Pacífico. ¡Ah! Y al Atlántico...



Fidel Vanegas Cantor

Bogotá



