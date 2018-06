Progenitores responsables

03 de junio 2018 , 02:05 a.m.

Señor Director:



El artículo 42 de la Constitución ordena que por ley debe regularse la progenitura responsable para que se garanticen la crianza y la educación de los hijos, de tal manera que gocen de sus derechos fundamentales básicos relacionados en el art. 44 ídem. Las normas están dispersas y la familia, núcleo fundamental de la sociedad, es efímera y los que se han unido como pareja creen que su mayor orgullo es haberse divorciado.

En medio de esta debacle, los hijos son escudos de guerra y quedan sometidos a los peores vejámenes. Los asesinatos y la violación de niñas y niños no se controlan con cárcel perpetua o pena de muerte para los delincuentes, porque estos no le temen a ninguna pena. Lo urgente, lo que debemos hacer ya es cumplir con las políticas de protección de los derechos de la infancia, desde por lo menos dos años antes de la concepción. Lo demás es populismo.Carlos Fradique-Méndez

Que vuelva la hípica

Señor Director:



Soy un ciudadano que se dedicó toda la vida a trabajar en el cuidado de caballos de carreras. Trabajé en los hipódromos que existieron en Bogotá, y hoy veo con tristeza que estos espacios desaparecieron, razón por la cual no he podido seguir con mi actividad laboral, que también es mi gran pasión. Me gustaría que en la ciudad se construyera un nuevo hipódromo, porque la hípica es una industria que puede dar más de 10.000 empleos directos y hace falta en una urbe tan grande como Bogotá. Las carreras de caballos son el mejor deporte que hay, y todos tenemos derecho a disfrutarlas. Néstor García

Una estrella opita

Señor Director:



La afición huilense adelantó el inicio de las tradicionales fiestas sampedrinas tras la victoria del club opita sobre el Nacional, al superarlas en el partido definitivo y conseguir la tan esperada primera estrella en el campeonato profesional de fútbol femenino. Merece destacar la entrega, el sacrificio y la adaptación de las chicas campeonas para superar a sus rivales con calidad y compromiso. Da pesar que se tenga un buen equipo pero no se tenga un estadio terminado, por negligencia de la administración. Felicitaciones, guerreras campeonas. ¡Sí se pudo!



Gerardo Dussán D.

Palermo (Huila)

María Dolores Pradera

Señor Director:



Cuando se van los artistas grandes, los que se han dedicado a hacer más amable la vida de la humanidad, produce nostalgia, pues siente uno que se van seres queridos. A la española María Dolores Pradera la sentimos como colombiana. Estuvo en millones de nuestros hogares y, además, cantó música nuestra, como María Antonia, de José A. Morales. Paz en su tumba.



Ángel María Aguilar



