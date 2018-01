Profesores destacados

10 de enero 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Que haya tres profesores colombianos seleccionados entre los 50 mejores del mundo, y con la posibilidad de ganarse el Global Teacher Prize (Nobel de la educación), es una noticia que nos enorgullece y los hace merecedores de reconocimientos y estímulos.

Luis Miguel Bermúdez, de Bogotá; Jhon Alexánder Echeverri, de Medellín; y Carlos Enrique Sánchez, de Contratación, Santander, han demostrado al mundo que cuando se tiene vocación, carisma y deseos de ofrecer lo mejor de sus capacidades en beneficio de las nuevas generaciones no hay limitaciones que los detengan.



El futuro en la naturaleza, el sexo seguro y el fortalecimiento de la memoria histórica han sido los temas de inspiración para estos destacados profesionales de la docencia. Como ellos hay miles de profesores desconocidos y muchas veces ignorados, que se sacrifican a diario con tal de alcanzar la realización de sus alumnos. Felicitaciones a este trío de compatriotas.



- Gerardo Dussán D.

Bogotá

Un maestro de la música

Señor Director:

Qué pesar la partida de nuestro querido maestro, compositor e intérprete Rodrigo Silva, integrante del dueto Silva y Villalba. Pero en el corazón y recuerdo de los colombianos no morirá, porque su inspiración, talento y legado lo hicieron inmortal.

Gracias por sus hermosas canciones, íconos insignes de nuestra grandiosa música colombiana.



- Luis Iván Perdomo Cerquera

Bogotá

Quedó aburrido

Señor Director:

Siguiendo las instrucciones del señor Perfetti, director del Dane, me dispuse a consignar la información relacionada con el censo electrónico. Pero al intentar crear mi cuenta, la página se bloqueó en el punto que hace referencia a los teléfonos (60 por ciento del proceso). Después de 35 minutos de intentar sin lograrlo, procedí a comunicarme con un funcionario del área de información del Dane, quien me sugirió que intentara más tarde o al día siguiente, porque la página estaba bloqueada, dado el exceso de participantes.



¿Cómo no se previó esta situación? Podrían, en la planeación del censo, haber establecido un proceso como el de la declaración de renta (dos últimos números de la cédula) o un equivalente. ¡Queda uno aburrido!



- Mario Patiño Morris

Trump no es bruto

Señor Director:

He leído el artículo de Sergio Muñoz Bata sobre Trump, en el cual dice que sus exfuncionarios y algunos senadores republicanos lo tildan de bruto, imbécil y otros epítetos más. Por el contrario, yo creo que el señor es un genio, maléfico y loco si se quiere, pero genio al fin y al cabo. Nadie llega a donde ahora se encuentra si no lo fuera. Lo que sucede es que una cosa es ser genio y otra, tener las habilidades y conocer los temas que se requieren para gobernar. Pienso que no fueron inteligentes aquellos que votaron por él, ni los dirigentes del partido que acudieron a todos los medios o fueron indiferentes a hechos oscuros para conseguir el poder, sin importarles cuáles fueran las consecuencias. Aquí se puede aplicar el dicho que reza ‘mataron el lobo y ahora están asustados con el cuero’.



- Gloria Carvajal

