Primero las obras

Señor Director:

No todos los que vivimos en los estratos altos tenemos mayor capacidad económica, como dice el IDU, pues muchos somos pensionados que adquirimos las viviendas hace 20 o 25 años, y no tenemos más inmuebles ni la capacidad de pago que se nos atribuye. Y cuando llegan los impuestos debemos hacer préstamos bancarios con elevadas tasas para pagar.



En el mes de diciembre del 2014 pagamos valorización para hacer unos puentes en la calle 127 con avenida Boyacá, muy requeridos, y hasta el momento no hay nada. Esperamos que se haga, sin que nos la cobren nuevamente, como pasó con el “deprimido” de la 94.



Yo, como ciudadano, solicito al Concejo decir NO a esta nueva valorización hasta que sean terminadas las obras que se pagaron y no se han hecho, como bien lo anotan en el editorial ‘Vuelve la valorización’ (10-5-2017).



Rafael González Zamorano

Premiar a los lícitos

Señor Director:

El Presidente dice que se van a erradicar 50.000 hectáreas de cultivos ilícitos. ¿Acaso no iban a iniciar la erradicación con 100.000 hectáreas? ¿Por qué se tiene que pagar a los cultivadores de coca para que erradiquen la droga, si es ilegal el cultivo? Por el contrario, le deberían hasta aplicar la extinción de dominio por afectar al país. Y, en cambio, apoyar a quienes tratan de cultivar productos lícitos facilitándoles el transporte y la comercialización de los productos por nuevas carreteras y buscar que les paguen mejores precios.



Alberto Bernal

Bogotá

Se fue un hombre de radio

Señor Director:

“¡Jaime Padrón Fernández ha muerto!” se escuchó en la emisora. El espíritu se inquieta. Los recuerdos llegan atropelladamente. Se ordenan. Ese locutor y grande amigo había salido hacía 69 años de aquel pueblo de gaitas y tamboras, San Jacinto, en Bolívar.



En Cartagena, en el pie de La Popa, en donde todos sabían que funcionaba Radio Miramar ¡anjá!, bajo las órdenes de Víctor Nieto, se acaba de formar el hombre que luego sería miembro de Número de la Academia de la Lengua Brava, por su singular manera de interpretar las cosas al ritmo de la vida, de leer las noticias, de ver el mundo que lo rodeaba a través de la intensa lectura de obras literarias, revistas, periódicos, de escuchar emisoras universales.



En su ir y venir por Cali, Pereira, Ibagué y por toda Colombia solo pensaba en hacer radio y fundar emisoras. A él se le debe la creación de la emisora Mariana de Bogotá. Con responsabilidad, unió su voz y su nombre al del ‘Noticiero Orientación’, “la tribuna de la patria”. Enfático. Claro en sus conceptos. Pretendía que la radio fuese apolítica.



Al intentar una breve semblanza de un hombre que amó a Colombia y a la humanidad, no puede dejar de mencionarse a Ligia Gómez de Padrón, su esposa por 62 años; ni a sus hijos, quienes tienen la fortaleza que él les enseñó.

“Lo rodearon millones de individuos, con un ruego común: ‘¡quédate, hermano!’. Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo”.



Guillermo ‘El Mago’ Dávila