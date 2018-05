Preguntas sobre TransMilenio por la 7.ª

24 de mayo 2018 , 12:00 a.m.

24 de mayo 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Muy loable hacer de la 7.ª una vía modelo de transporte masivo que sea ejemplo para el mundo. Si se diseña y construye con las mejores calidades, todos ganarían. Sin embargo, es necesario considerar que los buses eléctricos que se emplearían aún están en etapa de desarrollo, dado que la reciente preocupación mundial por el ambiente ha impulsado su construcción.

Los buses eléctricos articulados en servicio tienen un solo fabricante a la fecha, y los biarticulados aún están en planos. Entonces ¿cómo operarán estos últimos si son la mayor parte del lote por comprar? Además, ¿cómo se contabiliza el costo de generar la electricidad requerida, que no es poca? ¿Costará igual que si fuera diésel? ¿Al presentar ofertas en la licitación venidera, quien ofrezca vehículos eléctricos incluirá la construcción de su propia planta de generación en los portales? Hay que prever todo detalle si se quiere que el pago del pasaje no se incremente.



Lope Flórez

No más indiferencia

Señor Director:

EL TIEMPO habla de la explotación sexual de menores en Bogotá, que es un problema de todo el país. Este no es un asunto de las autoridades solamente; este drama, que es una verdadera miseria humana, es un problema que nos toca a todos. Si se terminó una investigación, es porque había información sobre hechos evidentes, desde hace tiempo. Qué pasó en ese interregno, si existía la evidencia que se recogió en la investigación. Operaban la aceptación social, la inoperancia institucional y la ley del criminal. Es decir, una espacie de negligencia social. Aquí existe una mixtura extraña que vale la pena desovillar, pues estas circunstancias permitieron que un delito tan letal para la sociedad hiciera carrera. Pareciera que la desgracia de nuestros niños no nos doliera. Estos son hechos que se deben denunciar y visibilizar para cerrarle los espacios al delincuente; las autoridades tienen que ser rigurosas en la investigación y la sanción. No más indiferencia social y estatal.



Édgar Guillermo Bejarano Chávez

El Triunfo (Cundinamarca)

Chulavita, una visión positiva

Señor Director:

Escribe en su columna Ricardo Silva Romero, el día 18 de mayo de 2018, y habla de víctimas del pasado; específicamente se refiere a cómo un académico en su diccionario de colombianismos define “chulavitas” -los agentes conservadores de la violencia-. Es verdad que entre las veredas que conforman el municipio de Boavita, una de ellas es Chulavita. Sería bueno que cuando se haga referencia a ella se buscara su historia, para poder tener una certeza del por qué se vio involucrada en tantos comentarios tan desagradables para sus habitantes, entre cuyos datos resalta el hecho de que ya quedamos pocos de la época. Pero la historia también debería recordarse para dar una visión positiva a las nuevas generaciones. Por el cariño que le tengo a mi pueblo, he notado que quienes escriben sobre él no miran hoy en día que todos tratamos de ser un pueblo pujante en todos los aspectos. Algo reciente: el cortometraje La señorita María; director, uno de sus hijos boavitanos.



José Corso

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com