Señor Director:

​

El alcalde Peñalosa tiene mucho que hacer en cultura ciudadana, que es lo que a la postre le da respeto a una ciudad y un mejor vivir a sus ciudadanos. Todo empieza por cumplir las normas, pasar por las cebras, no ir en motos por los andenes, vías peatonales o ciclorrutas. Aquí estamos tan mal que cuando uno da la salida a otro carro el de atrás protesta. En fin, la gente parquea sobre los andenes, o estaciona en vía principal y se va a hacer una vuelta. Pero vi este domingo a uno, cuyo adjetivo publicable no me sale, que en la avenida de la Esperanza vio un charco y aceleró el carro solo para lavar de arriba abajo a un hombre mayor. Y se fue riendo. Me dio ira y pena de esta sociedad. ¿Por qué somos así? ¿Qué tal que volvamos a enseñar educación cívica y urbanidad, señores del Ministerio de Educación? Eso hace mucha falta.



Lucila González de M.

Guerrilleros, a cultivar

Señor Director:

​

En lo proyectado para las zonas veredales notamos atraso e incertidumbre. En estos lugares se deben adelantar huertos con cultivos propios de la región, con especies hortícolas, medicinales, condimentales, galpones con aves de corral, ganadería de leche, piscicultura, viveros con frutales y maderables... Con estas prácticas se debe impartir capacitación con criterios como aprender haciendo y con intercambio de saberes. Aplicando la técnica de agricultura orgánica y saludable. ¡Ah! Y, también, es importante que los educandos ayuden a producir su propio alimento.



Señores del Gobierno y de las Farc, esto se debe hacer pronto, porque “en la puerta de horno también se puede quemar el pan”. Ya se ha escuchado del afán reclutador de las ‘bacrim’ y otros nefastos interesados. Si en el Guaviare se inició la sustitución de cultivos ilícitos para 500 familias, contiguo a una zona veredal (EL TIEMPO, 14-5-17), esto debe copiarse en otras partes del país.



Fidel Vanegas Cantor

Bogotá

Preparados para las emergencias

Señor Director:

​

Los colombianos no estamos preparados para la atención de emergencias y desastres, pues es verdad que todo ocurre de improviso, pero se deben tomar todas las medidas de prevención. Los alcaldes deben tener autonomía y dinero para tomar decisiones rápidas para la solución de los desastres naturales.



Una normativa enuncia que para que el Estado colabore con las emergencias se debe primero realizar una declaratoria de calamidad pública o emergencia, pero mientras se realiza la tramitología, los heridos, damnificados y familiares quedan a la deriva.

Además, los cuerpos de bomberos y la Defensa Civil están trabajando con muy pocos recursos; en algunos casos, deben apagar incendios con platones de agua; lo mismo pasa con las inundaciones, donde no tienen las motobombas.



En conclusión, hay que estar preparados como si todos los días lloviera mucho o temblara seguido.



Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca