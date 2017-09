Peticiones al Papa

Señor Director:

Esta es una bonita oportunidad de hacerle peticiones al obispo de Roma, S. S. Francisco.

Se me ocurren dos. 1.ª): Que, aprovechando su reunión con el señor Presidente de la República, consiga que este promueva una ley mediante la cual el Estado resocialice a los habitantes de la calle (discapacitados, locos, drogadictos y amigos de lo ajeno) mediante la reclusión de estos en campamentos y granjas donde aprenderán artes (carpintería, plomería, albañilería y agricultura) que les permitan reintegrarse a la sociedad. Mientras se promulga la ley, que la Iglesia acoja a estos señores en sus templos con áreas acondicionadas también para recibirlos y rehabilitarlos. 2.ª) Que S. S. el Papa le pida a la bondadosa Trinidad que acabe de una vez con el odio, la violencia, la pobreza, las injusticias, el hambre y el dolor que destruyen al ser humano. Esas son mis dos peticiones.



- Alberto M. Lamadrid Orozco

La Virgen de Chiquinquirá

Señor Director:



Con un gran acompañamiento de fieles en la fe puesta sobre la Virgen de Chiquinquirá, fue llevada a Bogotá su imagen original, con el fin de que sea venerada por el papa Francisco. En razón de que a su santidad no le fue posible visitar la capital religiosa de Colombia, ha tenido ese gran detalle de pedir que fuera ubicada en la catedral de Bogotá. A la salida de la basílica fue acompañada por el clero, las autoridades municipales, estudiantes, Fuerzas Militares y muchísimos fieles. La Virgen representa un inmenso valor religioso para Chiquinquirá, Boyacá, Colombia y el mundo entero, pues los testimonios de los milagros son muchísimos y han sido confirmados.



- Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca

Las cartas de Uribe

Señor Director:



Desconcierta que una persona que dirigió los destinos de Colombia durante ocho años desprestigie la labor de su sucesor a como dé lugar. No tiene presentación que Álvaro Uribe envíe cartas a cuanto mandatario o visitante importante venga a nuestro país, para mostrar que el proceso de paz es “un estímulo al delito”. No hay peor ciego que el que no quiere ver, y él no ha querido reconocer lo logrado por este gobierno en dicho aspecto. Los colombianos de bien lo vamos a agradecer toda la vida, pues un país en paz es un anhelo soñado, y lo estamos viviendo. Ojalá la venida de su santidad lo haga recapacitar y alivie el odio que refleja en cada una de sus misivas. ¡Con esos amigos, para qué enemigos!



- Amparo Ardila

Bogotá

Pico y placa todo el día

Señor Director:



El notorio mejoramiento de la movilidad en la ciudad, con motivo de la aplicación del pico y placa durante todo el día, desde el 4 hasta el 8 del mes en curso, debe motivar a la Administración Distrital para sostener esta medida hasta tanto contemos con nuevas vías y se mejore el estado de las actuales.



- Nelson Escobar Escárraga

Bogotá

