Pescado: debate a fondo

25 de abril 2017 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Desde siempre, la Semana Santa ha sido en nuestro país la época de mayor consumo de pescado debido a la cuaresma católica. Pero este año fue notoria la escasez de un gran número de especies, de río y de mar, como consecuencia de su progresiva extinción, resultado del abandono del sector pesquero por parte de los entes oficiales y del abuso de pescadores irracionales.

En Bogotá, las tiendas ofrecían un máximo de cuatro o cinco especies, cuando en el país se registran más de 1.500 variedades. Las estanterías, en cambio, estaban llenas de filetes importados de Asia, provenientes de ríos contaminados, como el Mekong, de Vietnam, donde se vertieron enormes cantidades de bombas químicas. Pescados como el róbalo, la mojarra plateada marina, el curel, el zábalo, y cientos más, prácticamente desaparecieron de nuestros ríos. Esa situación amerita un pronunciamiento de las autoridades encargadas y un debate a fondo que concluya con la toma de medidas drásticas para favorecer la industria pesquera del país.Héctor-Bruno Fernández Gómez

Crueldad con los animales

Señor Director:

Se ataca sin piedad a los animales. El envenenamiento masivo en Usme de perros, gatos y palomas es una crueldad mayúscula. Eso se tiene que investigar, porque el criminal anda suelto. Increíble. ¿Por qué hay seres humanos capaces de cometer estos actos? Ya le da a uno miedo salir con las mascotas, pues la inmensa mayoría, inofensivas, pueden ser víctimas de la intolerancia.Ángel María Aguilar

Cuidarnos entre todos



Señor Director:

Ernesto Cortés ha dicho algo muy cierto en materia de seguridad ciudadana: ¡a cuidarnos! No hay otro camino. Esa es la táctica social, cuidarnos entre todos, exigiendo la eficiencia de los escasos recursos estatales. Debemos aprender a no abrir la oportunidad para el delincuente. Es de sentido común, también los momentos de sospecha, para actuar en prevención. En suma, crear el paradigma mental de la autoseguridad como una forma de inmunizarnos ante el acecho de los delincuentes. Claro está que esta no es una tarea unilateral, todo debe ir de la mano con la comunidad y con las autoridades; son estas las que deben tomar la iniciativa, pues son las responsables de garantizar la seguridad.Édgar Guillermo Bejarano Chávez

Construir más prisiones

Señor Director:

Aparte de que las normas penales son tan laxas y permiten que cada día haya un mayor número de delincuentes en la calle, incluidos los de cuello blanco, el Estado se ha quedado corto en la construcción de nuevos establecimientos carcelarios, que impedirían, de un lado, que tanto criminal ande suelto; y de otro, que hubiera tanto hacinamiento inhumano. Ojalá el Gobierno Nacional, que ha recaudado tanto dinero de impuestos, destine un rubro para la construcción de varias cárceles, antes de que caigan sobre él los vivos.Roberto Plata Torres

