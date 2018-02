Señor Director:



No sé si notarían que en el día sin carro y sin motos las calles estaban llenas. Quiere decir que hay suficiente transporte público y muchos carros con placas especiales. ¿Quién controla estos permisos? Por otro lado, que este fue un día para el peatón me gustó. Y ojalá revisen, pues no solo hay andenes en mal estado y muchos angostos, sino que la gran mayoría están invadidos. Tienen derecho los vendedores a trabajar, pero ¿los derechos de los peatones?



Gracias por pensar en los transeúntes, pero que no sea cosa de un día, señor alcalde. Con una ciudad caminable y segura se solucionaría mucho el problema de la movilidad.

Cuánto diera uno para que el viejo ‘septimazo’ se pudiera seguir dando en otras calles, pero sin zozobra alguna. Sin embargo, con esfuerzos comunes se puede.



José Francisco Piñeres

Bogotá

Un héroe mal librado

En el caso del escolta que valientemente se enfrentó a los delincuentes que intentaban robarle su vehículo a una señora, y que ahora parece que le serán imputados cargos, es terrible el mensaje que se le da a la sociedad.



En Colombia la gente es indolente, y pocos son los que se arriesgan a intervenir cuando ven que se está consumando un delito. Con lo que está sucediéndole a este héroe, nadie va a salir en defensa de los demás. Se nos olvida que por un celular o una bicicleta matan a cualquiera.



Nos quejamos de que en TransMilenio roben celulares, maletines y billeteras a la vista de todo el mundo y nadie haga nada, pero cuando alguien interviene, como este escolta, sale mal librado. Conclusión: mirar a otro lado.Luis Alberto Ordóñez

La vía no es la guerra

Como ciudadano del común, me duelen y me conmueven los actos demenciales del Eln, los que deben tener una pronta y favorable solución. Pero me aparto de quienes están aconsejando la confrontación. Como víctima de las atrocidades de la guerra, recomendaría a los atizadores de esta que bajen la temperatura a los impulsos belicistas. Los actores que hacen la guerra deben tener el valor de ponerle fin, pactar un cese bilateral de hostilidades serio y confiable. Así tengamos el poderío suficiente para derrotar al contendor, jamás es aconsejable un derramamiento de sangre para buscar la paz. Todavía nos queda un pedazo de país, algunos seres queridos a quienes amar, los bienes que con mucho sacrificio se han vuelto a conseguir, y sería injusto que la indiferencia y la demencia guerrerista nos los vuelvan a arrebatar. Que Dios no lo permita.



José Uriel Pérez B.

Bogotá



