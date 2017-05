Paren los atentados

Señor Director:



Qué tristeza da ver en los medios la dolorosa mezcla de agua y petróleo que fluye causando tanto daño a nuestra madre naturaleza, a las aguas, la fauna y la flora; daños irreparables que nos afectan a todos. Señores del Eln: nuestras mujeres, nuestros niños, todos los colombianos –porque de ese horror de la guerra fratricida nadie ha podido escapar–, ni la naturaleza tienen la culpa, ni el campesinado tampoco. Como víctima de ese horror, desde su origen, les pido de corazón que paren esos atentados destructores.

Hoy ya se encuentra en marcha un proceso de paz lleno de las más grandes esperanzas, con los mejores resultados, y estos demenciales atentados no les hacen favor alguno a ese proceso ni a los colombianos, porque solo se traducen en una revictimización, cuando deberíamos estar abrazando la paz en esta oportunidad, que es única.José Uriel Pérez B.

¿Urbanidad por obligación?

Señor Director:



Manejar el tema de ceder las sillas a las mujeres en el TransMilenio, gracias a una norma legal, es ignorar que no podemos legislar para imponer hábitos o costumbres que se lograrían desde la educación y formación, inicialmente en nuestros hogares y con la tan añorada urbanidad y cívica (Carreño) en el pénsum de todos nuestros establecimientos educativos. Además, estamos llenos de normas que no se cumplen y que por la misma ineficiencia del sistema judicial la comunidad no respeta. Definitivamente, es mejor educar en respeto y valores. Las normas de este tipo son excluyentes y generan animadversión. Como decía uno de nuestros próceres: “Eduquemos al niño y no tendremos que castigar al hombre”.



Jorge Humberto Alonso R.

Frustrados por el gas rural

Señor Director:



Quienes habitamos cerca de la vía que conduce de Santa Rosa de Cabal a termales de San Vicente estábamos esperanzados en tener gas domiciliario en nuestras pequeñas fincas, que se encuentran junto a la vía donde instalaron la red principal, pero parece que se frustraron nuestras esperanzas, pues llevar por nuestra cuenta a las casas veredales el tramo de tubería de unos 600 metros por casa siempre resulta costoso. Sería plausible que el gobierno municipal nos instalara la red con un pago que asumiríamos junto con el recibo de consumo. Así estaríamos contribuyendo a la conservación de nuestros bosques, amén de que encontraríamos bienestar para nuestra familia.Ing. Gabriel Vanegas Cantor

Persecución tecnológica

Señor Director:



Es triste cómo el hombre no sabe aprovechar los adelantos de la tecnología; cómo los usa para fines criminales. ¿Cuál es el propósito de quienes están detrás de la llamada Ballena Azul? ¿Qué satisfacción les produce llevar al suicidio a un menor? Podría ser que detrás haya una mafia del chantaje. Y eso lo debe investigar la inteligencia tecnológica. Que les veamos el rostro a los criminales.



Lucila González de M.



Escríbanos su opinión a: opinion@eltiempo.com