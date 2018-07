Orgulloso de nuestro ciclismo

Señor Director:

Al terminar el Tour de Francia, yo, como aficionado al ciclismo y como colombiano, me siento orgulloso de los pedalistas de mi país. Los de antes y los de hoy. Bien resalta su editorial ‘Tour agridulce’ (30-8-2018) el esfuerzo de Nairo Quintana, quien tuvo dos caídas y, sin embargo, nos regaló una inolvidable etapa. Nairo sigue siendo uno de los mejores corredores del mundo. Pero en estas competencias también se necesita suerte; muchos ruedan, se lesionan y no pueden terminar.

Esto demuestra lo bello, pero a la vez lo duro y hasta peligroso, que es este deporte. Esta vez, Nairo me hizo recordar a Lucho Herrera por su manera de escalar. Fernando Gaviria se ganó dos etapas. Eso en el Tour, a donde van equipos con ciclistas de más de 20 países, son palabras mayores. Y que Egan Bernal, en su primera carrera de tres semanas, sea considerado un gregario de oro en semejante equipo como el Sky es maravilloso. Él dará mucho que hablar para bien del ciclismo nacional. Estas carreras y estos pedalistas crean afición. El ciclismo nacional ha vuelto por sus glorias, y ojalá siga teniendo el merecido respaldo.



Dagoberto castaño Paredes

Que empiece por la salud

Señor Director:

Ojalá nuestro nuevo presidente, Iván Duque, no ceda ante los clientelistas, ‘enmermelados’ y corruptos que inevitablemente se le pegarán a su gobierno. Y que empiece por lo más urgente, que es la salud, metiéndole rápidamente mano para acabar con tanta tragedia, dolor y sufrimiento que a diario padecen muchos compatriotas por la indolente desatención de sus EPS, que el país sabe cuáles son y a las cuales ya les importan un pito las decisiones de los organismos de control y hasta el cumplimiento de los fallos judiciales. El país clama prioritariamente las reformas estructurales de la salud y de la justicia.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Por qué colapsan las urgencias

Señor Director:

​

La cantidad de patologías que se incrementan en el ámbito nacional están colapsando los servicios de urgencias a nivel general, debido a varias situaciones:



1) Los hospitales de tercer y cuarto nivel presentan déficit de camas para hospitalización.



2) Los pacientes no saben utilizar los servicios de urgencias, no obstante las recomendaciones acerca de qué es una verdadera urgencia vital.



3) Hay incremento de patologías respiratorias en todas las edades y a escala nacional.



4) En algunos sitios hay déficit de personal de la salud.



5) Falta la cultura de recuperación en casa posterior a algunas cirugías.

6) Falta la implementación de la consulta prioritaria para que los verdaderos servicios de urgencias no tengan colapsos. El departamento de Boyacá tiene habilitada la consulta prioritaria, y esto hace que no se le niegue el servicio por patologías leves que se pueden complicar si no se tratan en su momento.



6) Hay personal médico que insiste para remitir los pacientes a otros niveles, pero, en ocasiones, los servicios de comunicación son deficientes.



Álvaro Ramón Ortiz Murcia

Simijaca, Cundinamarca

