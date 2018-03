Ojalá la JEP sorprenda

Señor Director:

Como oportunamente lo pide su editorial (15-3-2018), la Jurisdicción Especial para la Paz desde el comienzo debe enviar un mensaje contundente de eficacia y ecuanimidad. El país espera, y es más que justo, que la JEP no se convierta en otra institución burocrática con los mismos vicios y mañas de la justicia ordinaria y honre con creces la priorización –en medio de tantas necesidades urgentes– y el esfuerzo económico del Estado y de los contribuyentes, como también el apoyo de la comunidad internacional, que en el 2017 le donó 4,7 millones de dólares, de los cuales gastó en funcionamiento 3,7 millones (EL TIEMPO, 7-1-2018).

Ojalá este organismo sorprenda al país y al mundo convirtiéndose en el mejor referente y buen ejemplo de justicia.



- Luis Iván Perdomo Cerquera

Defender la democracia

Señor Director:

Un militar acuñó una frase en plena retoma del Palacio de Justicia: “Aquí defendiendo la democracia, maestro”. Eso mismo debemos hacer los colombianos en las urnas el 27 de mayo y 17 de junio para defender nuestra democracia. No vaya a ser que un encantador de serpientes, al que aún el odio le brota por los poros, decida cazar incautos con el cuento de la Colombia Humana, para después convertirnos en la Colombia venezolana.



- Wadid de Jesús Arana Delgadillo

No trasladar un problema

Señor Director:

La Universidad Pedagógica, que funciona en la calle 72 con carrera 11, se ha convertido en un serio problema para el vecindario debido a las continuas manifestaciones estudiantiles con pedreas, bombas molotov, destrozo de vidrieras, etc., lo cual ha llevado a que la Administración Distrital piense en cambiar su sede. Pero se viene considerando trasladarla a las instalaciones del Instituto Pedagógico Nacional de la calle 127 con carrera 11A, lo cual no solucionaría el problema. Por el contrario, se lo trasladaría a una zona exclusiva de la capital, que tampoco debe sufrir esos desmanes. Es una decisión que atenta contra nuestra comunidad. Ese claustro bien puede establecerse en cualquiera de los periféricos terrenos que tiene el Distrito.



- Héctor-Bruno Fernández Gómez

No es obligación dar

Señor director:

Se ha vuelto muy difícil decirle no a un vendedor informal de TransMilenio. Miles de ellos llegan cada día al sistema buscando un sustento para su familia. Además, pidiendo decencia a quienes utilizan este servicio y deben recibir el producto y decidir si compran el artículo, lo devuelven o, en unos casos, si ofrecen ayuda. Cuando no se colabora, el negociante termina diciendo: “Me parece tenaz que ninguno me quiso ayudar”, y sigue con un largo discurso sobre la ayuda, al igual que sobre la escasez con la que vive. No todos los pasajeros tienen los recursos. Varios van colados, otros completaron el pasaje con monedas, algunos tienen el sueldo contado para que alcance hasta final de mes y otros más pasan necesidades. No es una obligación regalar dinero o comprar los productos, y no en todas las ocasiones se puede auxiliar económicamente. ¡Así como exigen decencia al subirse, es necesario darla!



- María Fernanda Tarazona Martínez

