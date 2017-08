No recortar en deporte

03 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

03 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Señor Director:

El deporte, en naciones desarrolladas, merece todo el apoyo gubernamental, pues saben que es la mejor herramienta para lograr una juventud sana, tanto mental como físicamente, y da tristeza que cuando en Colombia hay recorte en el presupuesto nacional, se disminuya el del deporte.

Este debería ser intocable, porque los buenos resultados de nuestros deportistas en el mundo han ido en aumento y demostrado que el actual presupuesto –aunque no es el mejor–, aunado a su esfuerzo, les ha permitido lograr sus sueños y los de todo el país.



Está visto que la juventud se halla rodeada de influencias externas negativas que pueden llevarla a decisiones erradas, y qué mejor recurso para combatir esto que el deporte.



¿Será que eso no lo dimensionan quienes tienen la potestad de disminuir sus recursos? ¿Por qué no pensar en aumentarlos y buscar que los marginados tengan acceso a beneficios por ser deportistas?



Seguramente lograríamos, hacia el futuro, una mejor sociedad.



- Amparo Ardila

Bogotá

Tiene suficientes méritos

Señor Director:



Lamentable el estilo de María Isabel Rueda en la columna del domingo pasado, contra la profesora Claudia Vaca, quien forma parte de la comisión encargada de nombrar los magistrados del tribunal de la JEP. Una simple mirada a su hoja de vida en Colciencias muestra que no es una simple “farmacéutica”, sino una química farmacéutica con una especialización y dos maestrías, profesora de la Universidad Nacional hace más de 10 años. A las universidades públicas entramos como profesores después de un concurso de méritos, y nos mantenemos y ascendemos en el escalafón con base en esos mismos méritos. La trayectoria de la profesora en el Ministerio de Salud en relación con la industria farmacéutica es otro aspecto que resalta su valor como ciudadana y como colombiana.



- Fabián A. Jaimes B.,

M. D., MSc., Ph. D.

La situación de Venezuela

Señor Director:



La situación actual de Venezuela es realmente preocupante no solo por la masiva salida de nacionales con destino a otros países, lo cual causa enorme pesar –pues, quienes hemos sufrido desplazamiento conocemos cuánto sufrimiento hay que soportar–, sino que se vislumbra una guerra civil entre las dos numerosas facciones o el escalamiento de un conflicto armado, con la intervención de Rusia y EE. UU., moviendo por debajo cada uno los hilos a su acomodo. Para ser francos, el meollo del asunto no es la chabacana dictadura de Maduro ni sus jugadas castristas para implantar el socialismo, sino tener la mayor reserva mundial de petróleo. En ese orden de ideas, la cuestión va para largo, a no ser que los militares, con sus armas, asuman ‘de facto’ el poder y Venezuela otra vez sea dirigida por un dictador.

Mientras tanto, nuestro país debe mantenerse al margen del follón, pero prestando ayuda humanitaria a los hermanos desterrados.



- Héctor-Bruno Fernández Gómez

Bogotá

Escríbanos a: opinion@eltiempo.com