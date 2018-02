No más zorras de caballos

Señor Director:

Me alegra sobremanera que en Soacha, Cundinamarca, las zorras o carretas de carga tiradas por caballos pasen a las páginas del pasado.

Es una noticia que alivia el alma de los millones de personas que pensamos en que no debe haber maltrato a los animales. Este es el principio de un sociedad más sensible y tranquila. Los preciosos caballos no nacieron para trotar entre los vehículos, respirando esmog, tirando pesadas cargas y, encima, castigados y con sed.



Ellos son del campo, más en libertad. Estos inteligentes animales, a los que el hombre ha sacrificado y metido incluso en las guerras, son de mucha ayuda para el campesino, pero bien mantenidos y cuidados. Ellos están para ser montados, pero con respeto y consideración, porque hay que ver cómo los tratan en esas agotadoras cabalgatas, que también deben ser proscritas. Bien por la administración de Soacha. Por favor, no más carretas de caballos. Carmen Rosa Novoa

Inseguridad en Bogotá

Señor Director:

Varios hechos delictivos, graves, ocurridos en el último mes, tienen en vilo a los habitantes de la ciudad capital. Tenemos la sensación de que la inseguridad está disparada y de que las medidas sugeridas por la autoridades podrían no ser las indicadas para controlar la ola criminal. Lo que sí está claro es que la justicia está en cuidados intensivos. Demasiadas prebendas tienen hoy los infractores; perdón, reducción de penas, casas y clínicas por cárcel, etcétera.

Estos beneficios, lejos de castigar, incentivan al delincuente, que en muchos casos queda libre el mismo día, para continuar delinquiendo.Mario Patiño Morris

Cobardes ‘triunfos’

Señor Director:

Hace bien el presidente Santos en ordenar a nuestro glorioso ejército responder a estos viles y cobardes ataques del Eln con contundencia y en no volver, por ahora, a la mesa de negociaciones en Quito. Los colombianos, a la par de esta lucha, debemos colaborar con nuestras Fuerzas Armadas denunciando con valentía y a tiempo hechos sospechosos en el campo y las ciudades. Tenemos que solidarizarnos con nuestras tropas a fin de que estos narcotraficantes terroristas no logren nuevos y cobardes ‘triunfos’.Rafael Antonio Córdoba Ardila

Necesitamos un Pepe Mujica

Señor Director:

¿No será posible que algún día haya una política verdaderamente universal que nos sirva a todos los terrícolas? Pues da lo mismo que suban los demócratas o que suba el comunismo, ya que cuando están arriba los unos o los otros se olvidan del pueblo. Y como dice el adagio campesino, “las gallinas de arriba se cagan en las de abajo” (esto porque el gallinero del campo es un árbol). Y puestos allí con engaños (votos cosechados con mentiras), se dedican a usufructuar del Estado. Con esos centenares de legisladores que se cree son gente pensante, el país debería ser un verdadero espejo, pero no, es una miseria. Añoro personajes como el uruguayo Pepe Mujica.



Jaime Vanegas Cantor

Bogotá

