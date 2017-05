09 de mayo 2017 , 12:59 a.m.

Señor Director:

Si un individuo que lanza puñaladas contra la humanidad de un policía y le causa heridas que le dejan como consecuencia 60 puntos no es peligroso para la sociedad, ¿entonces quién, a sabiendas de que estaba atacando a una autoridad? Cómo sería si hubiera sido contra otro ciudadano. Claro está que ese fue el criterio de un juez y hay que respetarlo, así no se comparta. ¿Se imaginan a este individuo bajo los efectos del alcohol? Esa es la suerte que nos toca correr a los ciudadanos del común, seguir siendo víctimas potenciales de toda esta clase de agresores porque la justicia no opera, ya que prevalecen más los tecnicismos jurídicos que el interés colectivo de preservar la vida. Se necesitan muertos para declarar a un sujeto peligroso, pero ni así. Veamos a los terroristas de las Farc, ahora refundadores de la nueva patria.



Édgar Guillermo Bejarano Chávez

Un paso atrás

En su editorial de 8/5/2017 titulado ‘Golpe a la salud’ se plantea una injerencia indebida del Ministerio de Comercio en la determinación de interés público de un producto farmacéutico, competencia que debería corresponder al Ministerio de Salud. Siempre se ha debatido si los medicamentos son bienes meritorios de la salud pública o simples productos comerciales. En Colombia, gracias a la política farmacéutica, en los últimos años la balanza se venía inclinando en favor del interés sanitario; no obstante, con la medida tomada por Mincomercio, se da un paso atrás y las leyes del mercado, nuevamente, se imponen sobre los intereses superiores de la salud de la población.



En política farmacéutica, el Ministerio de Salud ha sido asertivo y merece todo el respaldo del sector, del cuerpo médico y de los usuarios de los servicios.



Herman Redondo Gómez, M. D.

Bogotá

Viaducto con Chía

Sobre el tema de la ampliación de la autopista Norte y carrera 7.ª, me atrevo a pensar que los planes son buenos, pero no los mejores... Sería enormemente eficiente para descongestionar el norte de la capital, construir un gran viaducto utilizando la carretera de Guaymaral, que conecte en minutos a Chía con la capital, y así tener una opción lógica, práctica y económica para aliviar estas vías, a las que hemos saturado. Señor Alcalde: la solución no es encarecer los parqueaderos y hacer ciclorrutas, es pensar integralmente; un buen gobernante crea bienestar y desarrollo para todo el país...



Edilberto Murcia Manzanares

Bogotá

En exposición ganadera

Habló Maduro a las vacas sobre la constituyente; no es que el hombre esté demente,

sino que, a falta de hallacas, con tanta sangre en Caracas y sin qué echarle a la muela,

a las reses acuartela para quedarse en el cargo, apurar el trago amargo y ordeñar a Venezuela.



Atenor del Barítono