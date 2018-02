No es la ‘Gata’, es la justicia

Señor Director:



La perla no es de la ‘Gata’. La perla es de la débil justicia que se aplica en Colombia. Ella es muy inteligente, y mucho más su grupo de abogados, para utilizar las debilidades del sistema judicial y penitenciario y conseguir por tanto tiempo la figura de mansión por cárcel, que es una vergüenza, para todos los delitos acumulados en su contra. Mientras la justicia y los jueces no sean severos y equitativos en su aplicación, los titulares de los periódicos serán los mismos: avión con 500 kilos de coca que pasaron por el aeropuerto El Dorado sin ser revisados, gobernador de tal y cual departamento destituido por caso de corrupción, desfalco en entidades oficiales, etc. Así como ha funcionado y continúa funcionando la justicia, no seguiremos mal, sino peor.Celina Acevedo Plata

Identificación de motociclistas

Señor Director:



La restricción del parrillero hombre en las motos, en algunos sectores de Bogotá, no es la mejor solución para frenar la inseguridad por la acción delictiva mediante la utilización de este medio de transporte. Una mejor medida sería la identificación plena de las motos, los motociclistas y los parrilleros. Tendría que ser obligatoria, a través del número de la placa impreso con caracteres reflectivos grandes en los cascos y chalecos de conductor y parrillero. Así, los antisociales que se arriesguen a cometer algún delito serían fácil y prontamente identificados.Jorge Giraldo Acevedo

El hambre y la corrupción

Señor Director:



De vacaciones en el cabo de la Vela (La Guajira), se sorprende uno de las condiciones de miseria en que viven sus habitantes. Da tristeza ver a los niños pidiendo limosna y arrojándose al suelo por cualquier moneda que cualquier turista les tira. Es inhumano, desesperanzador. Pero lo más triste es ver cómo pulula la corrupción; los políticos cuestionados por su avaricia y criticando cínicamente lo que pasa en Venezuela.



Uno no entiende cómo todo un país permite tal despropósito. Lo decía acertadamente un turista: “Muy lindo el paisaje, la naturaleza, los atardeceres... pero, viendo tanta miseria, no dan ganas de volver”. Nunca habrá paz en un país que deja morir a sus niños de hambre, y menos cuando nos convertimos en cómplices de semejante infamia eligiendo a los mismos politiqueros de siempre.



Carlos Arturo Grosso

Bogotá

Sería inadmisible

Señor Director:



Es más que sorprendente que se ponga en duda la libertad del escolta de la Unidad Nacional de Protección que, en forma valerosa y con el mayor sentido de solidaridad, evitó que una señora que pedía auxilio hubiera sufrido heridas graves, por lo menos. Sería inadmisible que mientras esa clase de homicidas continúen en las calles, quien trate de defender a la posible víctima pueda ser privado de la libertad.



Muchas mujeres atacadas y robadas en las calles, ante la mirada de muchos como simples espectadores, estarán hoy aplaudiendo al señor Muñoz por haber defendido a un ser humano, gracias a la grandeza de sus sentimientos.



Gloria Morales de Matiz

Bogotá



Escríbanos a: opinion@eltiempo.com