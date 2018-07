Señor Director:

Considerándose inocente, como públicamente lo reitera, Uribe no debería renunciar al Senado sin haber sido vencido en juicio ni antes de ejercer su legítimo derecho a la defensa. Mientras el proceso judicial en su contra se adelanta, debería cumplir con el mandato legislativo que le confirió el pueblo colombiano al elegirlo como senador de la república, con la mayor votación en la historia del país.

Una cosa es estar investigado y otra, haber sido declarado culpable. El país viene clamando la reforma estructural de la justicia para despolitizarla, sanearla, devolverle su majestad, credibilidad y confianza pública, y hacerla ágil, eficiente y, por sobre todo, justa para todos, caiga quien caiga y sea quien sea.



Luis Iván Perdomo Cerquera



Señor Director:

Una prueba de fuego enfrenta el aún senador Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia, al tener que presentarse para responder a la investigación que le sigue sobre presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Dentro del marco de respeto al derecho y la presunción de inocencia del expresidente, todos confiamos en que prevalezca la justicia desligada de la política en el fallo y la definición de culpabilidad o inocencia que salga de esta investigación.



Rafael Antonio Córdoba Ardila

TransMilenio por la 7.ª

Señor Director:

La actitud prepotente del alcalde Peñalosa se manifiesta de nuevo en su insistencia en el TransMilenio por la 7.ª, obra no solo criticada por vecinos y usuarios, sino que, por lo que se vio, carece de estudios detallados en sectores claves de su recorrido (calles 72 y 92, parque Nacional, etc.), además de ser inútil y desvalorizadora para el entorno. De hecho, el mismo Distrito rebajó el valor catastral de los inmuebles cercanos. ¿Se repetirán los afanes que dieron origen al famoso relleno fluido en la avenida Caracas hace más de diez años y que ha costado millones a la ciudad?



Eduardo Ortiz V.

Regular el uso del celular

Señor Director:

No se puede negar que el celular ha significado un gran avance para las comunicaciones, haciéndolas más rápidas, eficientes y económicas. No obstante, su uso en determinados lugares debe ser regulado. El caso más desastroso es en las cárceles, desde donde se usa para delinquir. En los colegios no se debería permitir, pues agrava el problema de la falta de interés de los educandos para su formación y el mal uso de las redes sociales. Los entes de seguridad deben tenerlo primordialmente para su trabajo. Igual para los empleados públicos. ¡Ah!, y en los entes legislativos, para que nadie tenga que bajarse los pantalones para hacerse escuchar.



Fidel Vanegas Cantor

¿Y el billete de 100.000 pesos?

Señor Director:

¿Qué pasó con la circulación de los billetes de cien mil pesos? No se consigue uno ni para un remedio, como dice el adagio popular. Sería bueno que el Banco de la República nos explicara por qué el billete mencionado tuvo tan poca vida; tan poca que muchos colombianos no llegaron a conocerlo.



Mario Patiño Morris

