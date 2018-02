No a cualquier precio

Señor Director:

Si bien todos los colombianos queremos y anhelamos la paz y llegar a acuerdos con el Eln, no la podemos aceptar a cualquier precio. La guerrilla no ha dado muestras de querer llegar a una solución definitiva del conflicto armado. Por el contrario, ha respondido con un paro armado y cobardes ataques a la infraestructura petrolera y energética, destrucción de puentes y peajes, quema de automotores y bloqueo de vías. Y, lo más lamentable, el asesinato de algunos soldados y policías, héroes de nuestras Fuerzas Armadas y de toda Colombia. Hace bien el presidente Santos en romper, por ahora, toda negociación e incluso solicitar a la Interpol, en el exterior, detener a todos los cabecillas del llamado Comando Central de esa organización delictiva.



- Rafael Antonio Córdoba Ardila

Vía a La Calera: una campaña en favor de la vida

Señor Director:

Nuevamente muere una persona en un accidente de tránsito en la vía a La Calera. Los domingos en la mañana transitan más bicicletas por esa ruta que por cualquiera de las ciclovías en Bogotá. Es tal el volumen de deportistas que quienes debemos transitar esa carretera quedamos totalmente expuestos a involucrarnos en accidentes. La vía es estrecha, empinada, con curvas forzadas, sin bermas y con solo un carril en cada sentido.



En subida, el espacio que dejan los carros, como norma de seguridad, es llenado por los ciclistas, que terminan rodeándolos y restando cualquier posibilidad de reaccionar para no atropellarlos. En bajada, las ciclas descienden a velocidades de hasta 60 km/h, adelantando a los automotores por ambos costados, con el agravante de que los que vienen en sentido contrario se abren para sobrepasar a quienes no pueden subir sino a 10 km/h, e invaden el carril de bajada. Allí no pasan más accidentes por puro azar. En ningún país del mundo se permite que en una vía de esas características transite tal variedad de vehículos, todos compitiendo por el escaso espacio.



Ojalá se hiciera una campaña en favor de la vida, evitándose el tránsito de ese volumen de deportistas en una ruta tan peligrosa, por lo menos hasta cuando se le construyan bermas que sirvan para darles un espacio seguro. No más muertes por falta de decisiones de la Administración Distrital; en Bogotá hay dónde practicar ese deporte de forma segura; cientos de kilómetros de calles se cierran los domingos y feriados con ese fin.



- Luis Alberto Ordóñez, Ph. D.

Lectura e historia

Señor Director:

Necesario y urgente que se implemente plenamente el proyecto de ley para que se cree la cátedra de historia, suprimida desde 1994, que fue presentada por la exsenadora Viviane Morales. No serás un profesional íntegro sin un conocimiento integral de la historia. Plausible, igualmente, la campaña del Ministerio de Educación para que se estimule pedagógicamente el hábito de la lectura, pues la media de 1,3 libros que algunos de los colombianos leen al año es desconcertante. Al respecto, sería conveniente que El Ministerio de Cultura editara los grandes clásicos literarios en pequeños ejemplares a precios accesibles para todos. En todo caso, hay que hacer todos los esfuerzos por enseñar historia e incentivar la lectura, que van de la mano.



- Guillermo Rozo Riveros

Sopó, Cundinamarca

