Motos: pros y contras

26 de enero 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Medida improvisada la de prohibir el parrillero hombre en motos de cilindraje mayor que 125 centímetros cúbicos. Se tomó por estadísticas que los atracos se cometían utilizando motos de mayor capacidad que la indicada. Ahora se verá un par de malandros en un vehículo de esa o menor capacidad, ‘envenenados’, para fácilmente ir a más de 100 km/h, si es que el tema fuera la velocidad en la huida. La calentura no está en las sábanas.



- Miguel Elasmar Hakim

Señor Director:

Como en la mayoría de las ciudades capitales del país en donde ha dado resultados positivos, en buena hora y de aplaudir que el Alcalde reglamente la prohibición de movilización de parrilleros en motos, a fin de combatir los robos, los fleteos y los asesinatos en Bogotá, que estadísticamente crecen día a día por esta modalidad delictiva de asocio con parrillero. Además de evitar delitos, se espera también que baje la accidentalidad en las vías con estos vehículos, que a diario vienen dejando lamentables muertes y graves lesionados.



- Rafael Antonio Córdoba Ardila

Un absurdo

Señor Director:

La demanda de Miguel Nule al Estado por $ 1,5 billones ha causado estupor en todos los sectores de la opinión pública, sin excepción esta vez, como bien lo dice su editorial de ayer. Es el colmo de lo absurdo, de la desvergüenza y de la indolencia con el país y los contribuyentes. Lo absurdo, injustificable y de mal ejemplo, también, es que a este depredador del erario, que una vez dijo que la corrupción era inherente al ser humano, le hayan concedido el beneficio de prisión domiciliaria, cuando nuestras cárceles están atestadas de prisioneros que robaron mucho menos y le hicieron menos daño a la sociedad. Sin justicia, la degradación social e institucional del país no para y los corruptos se empoderan cada día más.



- Luis Iván Perdomo Cerquera

Trabas para una matrícula

Señor Director:

En este país no se le presta la debida atención y prioridad a la educación de los niños. Mi empleada ha tratado varias veces de matricular a su hija en un colegio público, sin lograr hacerlo después de ir en distintas ocasiones, lo que le ha ocasionado muchos problemas, entre otros el faltar a su trabajo. ¿Por qué hay tantas trabas en estos aspectos? ¡Los padres tratan de dar educación a sus hijos pasando por mil dificultades, y los colegios no colaboran en este aspecto! Este país necesita con urgencia educar a sus niños, pues de lo contrario estarán vagando y expuestos a la delincuencia. Sin educación nunca saldremos de la situación que hoy vivimos.



- Lucía Correa

Empresas renovables

Señor Director:

¿Por qué las empresas extractoras de productos minerales (petróleo, carbón, oro, etc.) no compensan su producción con productos renovables, como plantaciones forestales, con el fin de resarcir al Estado en ese proceso de agotamiento de productos no renovables? El Gobierno está en mora de ejecutar esta actividad.



- Jaime Vanegas Cantor

