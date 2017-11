Más nobleza que arrogancia

03 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

03 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

Los que de una forma u otra nos identificamos con el proceso de paz y que hoy felizmente se encuentra en proceso realmente alentador para miles de colombianos, que ya no serán las próximas víctimas o muertos, vemos con prevención la forma como los dirigentes de las Farc (nombre de por sí agraviante) no sienten arrepentimiento de toda su barbaridad, sino que muestran arrogancia y autosuficiencia sin parangón.

Deberían mostrar algo de humildad, sencillez y, sobre todo, agradecimiento con la sociedad y con el Gobierno, que han tenido un gran valor para perdonar y recibirlos institucional y socialmente. Deberían tener algo de nobleza para ganarse a sus seguidores y no ahondar las heridas que existen después de varias décadas de angustia y dolor de muchos colombianos.



- Gerardo Prada Ahumada

Tercer Milenio, a poca luz

El parque Tercer Milenio es un sector muy importante de la localidad de Santa Fe que se ha visto afectado desde hace bastante tiempo por la falta de seguridad de esta zona, no obstante la presencia de la policía al frente, cruzando la avenida Caracas. Parte de esta problemática es causada por la deficiencia de las luces que alumbran este parque, ya que los bombillos allí usados no solo no llegan a alumbrar de forma óptima, sino que, además, son las bombillas amarillas tradicionales, que podrían ser cambiadas por led, las cuales brindarían una luz más potente y con menor gasto de energía eléctrica.



- Sara Michel Vanegas Liévano

Un ministerio indígena

Así como no es justo que los indígenas sean atropellados por la Fuerza Pública cuando se manifiestan para pedir cumplimiento de los acuerdos pactados entre el Gobierno y sus comunidades, tampoco es justo que ellos bloqueen cuando quieren medio país, muchas de sus veces ‘arrevolverados’ por agitadores profesionales.



Aducen que ya más de 1.300 pactos anteriores han sido incumplidos por el Estado, muchos de ellos en verdad razonables. Ya es hora de que el Gobierno reglamente un ministerio indígena que hable su idioma con pleno análisis y conocimiento de sus pueblos y necesidades, que coordine desde el Gobierno central las atenciones y soluciones de los problemas que los aquejan. De paso, respetando sus ancestrales costumbres, apoyarlos con soluciones del orden social y conciliar que sus resguardos sean verdaderas comunidades libres de cultivos ilícitos.



- Rafael Antonio Córdoba Ardila

