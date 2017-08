Mano dura a delincuentes

Señor Director:



Corrupción y delincuencia común son dos males que tienen al país contra la pared, una situación dolorosa que nunca se arreglará con pañitos de agua tibia. Para grandes males, medidas drásticas. Los maleantes no pueden ser tratados con tanta lenidad y compasión. ¿Qué pasa con aquellos delincuentes que tienen más de 40 entradas, como lo dicen los medios? ¿Se compondrán con otra entradita? Nunca. Eso amerita, si no pena de muerte, sí cadena perpetua, pues son personas que no tienen compasión con sus víctimas y en la misma forma deben ser tratados, con la mayor severidad. No más casa por cárcel, no más rebaja de penas, cero exenciones. La mano dura es la única forma de ponerle fin a tan doloroso flagelo.



- José Uriel Pérez B.

* * * *



Señor Director:



Qué bueno que a través del sistema penal abreviado un juez de El Espinal, Tolima, se haya tomado solo 20 días para fijar condena a dos capturados en flagrancia por hurtar una teja de zinc de una casa.



Esa es la justicia, ágil, eficiente y ejemplarizante que el país clama. Y no solo para la gente en condiciones de ignorancia o pobreza extrema, sino también para los corruptos y delincuentes de cuello blanco.



- Luis Iván Perdomo Cerquera

Un gran ejemplo

Señor Director:



“Ya no es una casa que no tiene dueño, sino que ya puedo gritar que es mía”, dijo un campesino cuando recibió de manos del presidente Santos la titulación de propiedad de la finca La Sofía en Peregrino, Manizales, en la cual ha laborado durante más de 12 años, gracias a los programas de certificación de propiedad de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que busca hoy, por fin, legalizar la situación de millares de campesinos y con los cuales humildes labriegos podrán acceder a préstamos agrarios y asistencias técnicas que mejorarán la productividad y legalización del agro colombiano.



Los campesinos, gentes humildes, sin gran nivel educativo por el abandono gubernamental en que han vivido todos estos años, nos dan un ejemplo de lucha y esperanza de salir adelante, además de estas buenas noticias, que tanto necesitamos hoy en vez de las de atropellos, violaciones, asesinatos, paros, bloqueos que a diario vivimos con personas ‘inteligentes’ en las ciudades.



- Rafael Antonio Córdoba Ardila

La inseguridad, un azote

Señor Director:



El robo de celulares es un azote. Y, en general, la inseguridad en la calle. Y el robo de bicicletas, pues ya no puede uno ni salir a hacer deporte porque está expuesto al atraco. La bicicleta nos proporciona un bello ejercicio, nos saca del estrés diario, nos facilita enormemente el transporte, nos ahorra dinero. Pero hay verdaderas mafias que acechan, y ya no solo a los de las ciclas caras. Y qué decir de los robos en el transporte público, los cuales son diarios y muchos. Así que la tarea por la seguridad de los ciudadanos está muy cruda. Por favor, no nos dejen solos.



- Pedro Samuel Hernández

