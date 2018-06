Los retos del nuevo presidente

19 de junio 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:

Me refiero a su editorial ‘Los retos de Iván Duque’ (18-6-2018). En el balance de la jornada electoral se reveló categóricamente el invaluable beneficio de celebrarla en paz.

No hubo perdedores. Ganó la democracia; se decantó la polarización política al haber triunfado una coalición de la que formaron parte los partidos de la Unidad Nacional que apoyaron y dieron trámite a los acuerdos de paz. El discurso conciliador del presidente electo enalteció la ventaja de la desmovilización guerrillera y coincidió en aspectos básicos con el de su antagonista. La nueva oposición triunfó en gran parte del territorio, demostrando que los argumentos abatieron la politiquería. En consecuencia, si la coalición triunfante es coherente, podemos esperar un debate ponderado sobre los acuerdos, la consolidación de la paz y el progreso agrario, con la consecuente reivindicación de la clase política. De lo contrario, la mancha morada cubrirá todo el territorio en el 2022.



- Carlos H. Quintero B.



* * * *



Señor Director:

Iván Duque ganó en franca lid democrática, y los colombianos votaron con fervor patrio, esperanzados en un mejor país. Es deber ciudadano honrar el mandato popular conferido en las urnas rodeando, respaldando y apoyando al nuevo mandatario, sin perjuicio del derecho al disentimiento y la oposición racional y constructiva. A su vez, es también deber del presidente electo honrar la credibilidad y confianza populares cumpliendo sus promesas y gobernando con los más honestos y capaces, manteniendo el mismo talante conciliador, incluyente y consensual que con firmeza mostró como congresista y como candidato. Todo ello en favor de los intereses nacionales, de mejor desarrollo del país y mayor bienestar y prosperidad para el pueblo colombiano. Ojalá nuestro nuevo mandatario logre la imperiosa reconciliación y unión nacional que demanda la construcción de un mejor país.



- Luis Iván Perdomo Cerquera​



* * * *



Señor Director:

El nuevo presidente de Colombia, a partir del próximo 7 de agosto, encontrará, gracias a los acuerdos de paz logrados con las Farc, un camino hacia una paz definitiva más despejado. El pueblo no quiere venganzas, ya hemos perdonado a nuestros enemigos. En respeto a los miles de víctimas por tantos sacrificios vividos, continuemos la guerra, pero esta vez más unidos que nunca, citadinos, indígenas y campesinos, contra las desigualdades sociales, la erradicación no solo de los cultivos ilícitos, sino también de la de la pobreza, y combatiendo con todas nuestras fuerzas el desempleo. Y todos por la educación, entre otros temas. Y, muy importante, por el entendimiento ente todos los colombianos.



- Rafael Antonio Córdoba Ardila

Mensaje de una candidatura

Señor Director:

La candidatura de Petro ha servido y servirá de antecedente histórico para mandar un positivo mensaje a aquellos que creen que la violencia a través de las armas es el único camino que existe para alcanzar el poder.



- Wadid de Jesús Arana Delgadillo

Cartagena de Indias

