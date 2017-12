Los productos milagrosos

18 de diciembre 2017 , 01:30 a.m.

18 de diciembre 2017 , 01:30 a.m.

Señor Director:



Lo que podríamos llamar “publicidad engañosa” resulta más peligrosa cuando se trata de la producción y comercialización de medicamentos y alimentos que son ofrecidos en el mercado por personas o empresas inescrupulosas que alteran, engañan o estafan a toda la población que confiadamente los adquiere.

Como lo denuncia su editorial (16-12-2017), son más de 4 millones de productos fraudulentos decomisados por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) en el último año. Esta alarmante cifra obliga a controlar urgentemente la información que aparece en las etiquetas y en la publicidad que se presenta en los medios de información, con el ánimo de sancionar este delito. Se debe comprobar: composición, concentración, efectos, vencimiento, contraindicaciones, posología, y recomendaciones en forma clara, precisa y veraz.



Gerardo Dussán D.

Bogotá

Mercado persa en los puentes de TransMilenio

Señor Director:



Además de la insuficiencia y deficiencia del TransMilenio, ya no hay espacio por dónde caminar en sus puentes peatonales, vías de acceso y estaciones, porque se atestaron de ventas ambulantes, de shows artísticos y de gente pidiendo dinero hasta por las malas que impiden y obstaculizan la movilidad y abordaje a los buses. Se convirtieron en verdaderos mercados persas. ¿No habrá autoridad capaz de hacer cumplir la ley y garantizar el buen orden y funcionamiento? En las paralelas de la autopista Norte, a la altura de las estaciones del TransMilenio, muchos taxistas también siguen contribuyendo al caos, al parquearse allí, sin que los policías de tránsito se inmuten.



Luis Iván Perdomo Cerquera

Bogotá

Por la unidad en Cataluña

Señor Director:



Ante el desafío, el Gobierno español, apoyado por una amplia mayoría parlamentaria, se ha visto obligado a intervenir el Gobierno de Cataluña. Lo ha hecho después de haber esperado pacientemente un cambio de rumbo. No está siendo fácil ni inmediata la vuelta a la normalidad, hay que esperar el resultado del 21 D. Por eso es necesario no dejarse llevar por los sentimientos de desconcierto o de rabia, es el momento de la paciencia. Es el momento de acompañar la iniciativa institucional con la tenaz voluntad de que la convivencia no se vea afectada más de lo que ya lo está. Frente al que quiere dividir, poner fronteras y levantar muros, es el momento de afirmar serenamente el valor de la unidad, el valor de los otros.



Jesús D. Mez Madrid

Girona (España)

Villancicos sin hip hop

Señor Director:



Ojalá que las Novenas de Aguinaldos conserven la tradición religiosa y no se incluyan junto a los villancicos: hip hop, vallenatos, salsa, merengue, bachata y otras melodías, además de licor y comidas excelsas, no adecuadas para un momento religioso familiar de gran transcendencia antes de la Navidad.



Fernando Cortés Quintero

Bogotá



Escríbanos a: opinion@eltiempo.com