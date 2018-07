Los ocho años de Santos / Foro del lector

Señor Director:



Al despedir al presidente Santos, como persona, añoraremos su don de gentes, su cultura, buenas maneras, templanza y sencillez. Como político, su ecuanimidad, acercamiento respetuoso a sus antagonistas y búsqueda de consensos. Y como gobernante, la sabiduría para alcanzar logros diplomáticos con los enemigos, e iniciativas solidarias para sus compatriotas. Es un hombre de Estado. Sobre las divisiones sectarias, asumió su responsabilidad histórica con su búsqueda de la paz, oponiéndose a poderosos intereses.

Deja un país más incluyente, pluralista, respetado internacionalmente y con más oportunidades. Pero, sobre todo, con un pensamiento modelo para la historia universal, al doblegar dialécticamente la violencia con pretexto político, legitimando la democracia como el único escenario válido para dirimir los conflictos más abismales.



Carlos H. Quintero B.

Río Medellín, contaminado

Señor Director:



Escribo con ocasión de un viaje que realicé desde Medellín hacia el municipio de Cisneros, a 85 kilómetros de Medellín. Cuando uno deja la autopista de Medellín hacia Bello, Girardota y Cisneros, el río Medellín va paralelo a la carretera por un largo tramo.



Este escrito va realmente dirigido al gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, pues no hay derecho a que el río esté en semejantes condiciones tan lamentables, como la contaminación que hoy en día padece. Dan ganas de sentarse a llorar, pues es absolutamente imposible que haya vida de peces.



Entiendo que Medellín tiene Ptar, pero no debe funcionar para nada. Ojalá que los mencionados funcionarios se den un viaje por esos lados, a ver si se compadecen con la naturaleza y toman medidas y correctivos pertinentes. En mi viaje iba con 3 personas extranjeras que no podían creer el desastre ecológico que estaban viendo.



Hernando Flórez Caicedo

Cali

Y aquí malgastamos el agua

Señor Director:



Qué paradojas: hay alborozo porque, al parecer, los científicos descubren que hay agua en Marte. O sea, hay esperanza de vida. Mientras tanto, aquí, donde la tenemos en abundancia, la malgastamos, la contaminamos y la acabamos. Por si fuera poco, los corruptos la usan para sus ilícitos, como informó la Contraloría. Estos delitos deben ser los más duramente castigados, pues robarse los dineros del agua potable para las clases menos favorecidas es robarles la vida a los pueblos.



Ángel María Aguilar

Bogotá

Semáforos para salvar vidas

Señor Director:



Quinientos mil habitantes de la localidad de Teusaquillo, barrios Quirinal, Pablo VI, Rafael Núñez, La Esmeralda y Nicolás de Federmán, sufren a diario la tragedia para atravesar la carrera 50 con calle 57A y, de igual forma, para pasar la calle 53 con carrera 45. Varías muertes por atropellamiento no han sido suficientes para que la Administración de la ciudad ponga los semáforos correspondientes.



Luis Manuel Rivas Parra

Bogotá