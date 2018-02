Los nuevos articulados con soporte técnico

27 de febrero 2018 , 12:00 a.m.

27 de febrero 2018 , 12:00 a.m.

Señor Director:

En referencia a su editorial (26-2-2018), ya era hora de que alguno de los tantos gerentes que ha tenido TransMilenio proyectara el cambio de los articulados que vienen operando desde el año 2000. Dada la contaminación que producen los diésel por los años de servicio, con malos mantenimientos y repotenciación, se requiere que la inversión proyectada de 5 billones de pesos en la compra de nuevos articulados contemple un efectivo y contractual soporte técnico que preste la casa matriz o fabricante de los nuevos vehículos articulados que se van a adquirir.

Bien sean sus motores eléctricos, diésel, de gas o híbridos, se necesitan la garantía de un responsable y buen soporte de mantenimiento, repuestos, talleres y personal técnico entrenado por el fabricante para el buen funcionamiento de los nuevos equipos. De lo contrario, seguiremos llenando la capital no solo de contaminación, sino también de chatarra.



- Rafael Antonio Córdoba Ardila

La soledad de los viejos

Señor Director:

En Gran Bretaña, más de medio millón de ancianos hablan una vez al año con otras personas, y la pandemia de la soledad de los mayorcitos se está expandiendo por toda Europa. ¿Será que va a llegar a este lado del hemisferio?



Antes de dejar a un padre o a un abuelito solo en casa, es mejor pensarlo más de veinte veces. Por algo está el teletrabajo o los trabajos en línea, además de los estudios virtuales, para evitar el ‘abandono’ hacia unas personas que representan parte de nuestra cultura nuestra y no unas mentes obsoletas.



- Fernando Cortés Quintero

Castigo y confiscación de bienes

Señor Director:

Hasta hace poco, cuando un ladrón de cuello blanco robaba se hablaba de confiscar sus bienes o los de los testaferros. Pero, ahora se dice que mediante un convenio de pago por una irrisoria suma, la cuenta queda saldada. ¿De cuándo acá estos ladrones se hicieron con tan gran beneficio?



Sigamos para estos también lo de la extinción de dominio a los vendedores de estupefacientes, narcotraficantes, extorsionistas y secuestradores. Más su condena en cárcel, que eso sí les duele.



- Jaime Vanegas Cantor

Bogotá

¿Armar a los maestros?

Señor Director:

La restricción de la compra de armamento en Estados Unidos ha sido un tema muy relevante durante mucho tiempo en el país anglosajón. Por lo mismo, se han presentado en los últimos días diversas protestas y reclamos hacia el gobierno de Trump, el cual, respondiendo a ello, hizo la polémica propuesta de dotar de armas a los profesores en las escuelas.



No es una buena decisión que la violencia genere más violencia. Al contrario, se debe pensar en controlar la compra de armas y en los permisos pertinentes. De no ser así, se seguirán presentando tragedias como la de Florida. ¿Por qué, en vez de armar a los docentes, no se piensa en reforzar la seguridad en escuelas?



- Marisol Villa Bernal

Bogotá

