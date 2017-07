Los ‘ninis’

Señor Director:



El estudio del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario muestra una realidad que muchos desconocíamos y para otros resulta una población inimaginable: más de 500.000 jóvenes de entre 15 y 24 años que no hacen nada productivo. ¿Si no estudian ni trabajan, a qué se dedicarán? Esta condición los hace vulnerables y propensos a caer en los vicios, delincuencia, desesperación o tomar caminos equivocados. En muchos casos habrá jóvenes que atraviesan esta situación sin proponérselo, solo que las circunstancias los han llevado a tan lamentable estado.

Esta realidad induce a revisar las políticas públicas en materia de educación, orientación profesional, alternativas dignas de subsistencia, oportunidades laborales, apoyo a los proyectos de los jóvenes, acompañamiento permanente y otras que les ofrezcan motivación y sentido a la vida. Estamos desperdiciando un gran potencial humano que, una vez integrado a la sociedad emergente, podría aportar muchas soluciones responsables a la familia y a la sociedad.Gerardo Dussán D.

El control de la aftosa

Siendo la aftosa una enfermedad que constantemente ha asediado nuestros hatos, ¿son suficientes las disculpas del señor ministro? Sabemos que el control debe hacerse las 24 horas y por los cuatro puntos cardinales. No creo en sus planteamientos, cuando ha habido suficientes recursos para este control.Jaime Vanegas Cantor

Grande Nairo

Unzué, mánager de Movistar, culpa a Nairo Quintana por su falta de brillantez y progreso para disputar y ganar el Giro de Italia y el Tour de Francia, pero ¿habrá visto la viga en su ojo? ¿Con cuál equipo excelente va nuestro gran Nairo? Se ve solo disputando cada carrera, y sus gregarios, dispersos, sin acompañar a su líder, a diferencia del Sky: llevan a Froome en una nube para que no se desgaste y cuando pueda despegar, lo haga con toda la energía que ha guardado. Todo cuenta; incluso, el entrenamiento en carreteras europeas, pero eso cuesta y no está en las cuentas de Movistar; y aun así, Nairo está entre los 10 primeros. Ojalá piensen en invertir en mejores gregarios para aspirar a ganar las grandes carreras, no solo esperar que su líder batalle solo.Amparo Ardila

Servicio de TransMilenio

El pasado 6 de julio tuve que tomar un bus corriente en la estación Nariño a las 9:30 p. m., hacia el norte, y después de 30 minutos, y de que pasaran 6 rutas a El Dorado, 3 al norte y 30 retomando servicio, pasó el corriente 3. El viernes 7, por fortuna, solo se demoró 20 minutos. Después de eso decidí irme a pie hasta mi lugar de residencia. Mucha demora. Y eso que se iba a mejorar el servicio con los nuevos cambios. Ojalá vieran la posibilidad de ofrecer rutas expresas donde eliminaron rutas corrientes, para beneficio de la comunidad, y controlaran los colados.



Jorge Bernal



